CES 2019: Najlepszy sprzęt, jaki pokazano

Trzeba przyznać, że w tym roku targi CES 2019 obfitowały w wiele ciekawych urządzeń i sprzętów. Choć ciężko wybrać te najlepsze, spróbowaliśmy to zrobić.

Przez pawilony targów przewinęło się w czasie ich trwania ponad 200 000 ludzi, co sprawia, że CES stało się jednym z największych pokazów technologicznych na świecie.

Dell XPS 13 (2019)

Może nie był to najbardziej oczekiwany laptop na targach, ale odświeżony flagowiec Dell XPS 13 niespodziewanie znalazł się na ustach wszystkich. Oprócz silnych podzespołów spodobały się także aluminiowe obudowy, niewielkie ramki i wykończenie diamentowymi cięciami. Zapowiedziano również wersję w kolorze Frost White oraz tańszy model z Core i3. O premierach Dell przeczytasz tutaj.

Dell XPS 13

Alienware Area 51m

Alienware Area 51m to laptop dla najbardziej wymagających graczy, a do tego - w odróżnieniu od większości laptopów gamingowych - lekki i wygodny w transporcie. A w dodatku - prawdziwa bestia wydajności. Więcej o laptopach gamingowych Alienware przeczytasz tutaj.

Alienware Area 51m

Asus RoG Mothership

Asus RoG Mothership - to całkowicie inna propozycja dla graczy. Urządzenie można określić jako przerośnięty tablet - i to nie byle jaki, bo z ekranem Full HD 17,3", procesorem Core i9 oraz grafiką RTX 2080. A do tego 64 GB RAM. Po prostu - wow!

Asus RoG Mothership

Asus ZenBook S13

Asus ZenBook S13 to model z 13,9" wyświetlaczem NanoEdge - dzięki ramkom 2,5 mm zajmuje on 97% powierzchni ekranu! A wymiary całości to zaledwie 316 x 195 x 129 mm. Kamerka została umieszczona nad wyświetlaczem, nie przeszkadzając cieszyć obrazem, za generowanie którego odpowiada Nvidia MX150.

Asus ZenBook S13

LG gram 17

LG gram 17 - laptop LG z ekranami 13,3 oraz 15,6". Waga - zaledwie 1,3 kg. Pod obudową - procesor Intel Core 8. generacji.

LG Gram 17

Honor View 20

Honor View 20 to tylny aparat 48 Mpix. Mało? Pełny opis znajdziecie tutaj.

Honor View 20

Huawei MateBook 13 (2019)

Huawei MateBook 13 (2019) czy zaktualizowany flagowiec Huawei. Dobra konfiguracja (Core i5-8265U lub Core i7-8565U, opcjonalna karta graficzna GeForce MX150, 8GB RAM), dobra cena, dobra wydajność - po prostu dobry sprzęt.

Lenovo Smart Clock

A teraz coś z zupełnie innej beczki, czyli Lenovo Smart Clock. Zegarek z budzikiem, radio, centrum sterowania smart home... Tutaj piszemy o nim więcej. Rzecz godna uwagi i przystępna cenowo.

Withings Move ECG

Withings Move ECG to hybryda smartwatcha i EKG. Co zwraca uwagę, to żywotność baterii - aż 12 miesięcy, badanie EKG, mierzenie tempa pracy serca i monitoring aktywności użytkownika. A wszystko w formie klasycznego zegarka na rękę.

Samsung QLED 8K

Samsung zaprezentował swój telewizor QLED o rozdzielczości 8K i przekątnej ekranu 98". Imponuje nie tylko wielkością, ale i jakością obrazu, która jest po prostu fenomenalna z każdego kąta widzenia. A że nie ma jeszcze powszechnie materiałów 8K? Cóż, telewizor sam skaluje odtwarzane wideo tak, aby znalazło się jak najbliżej tej rozdzielczości.

Samsung QLED 8K

LG OLED TV 65R9

LG OLED TV 65R9 trafił do powszechnej świadomości jaki "zwijany telewizor". Potrzebujesz TV - wysuwa się. Nie potrzebujesz - zwijasz. A gdy wysuniesz lekko, masz wyświetlacz radia lub informacji. Więcej o tym piszemy tutaj.