CES 2019: Nie tylko laptopy i komputery

Targi CES 2019 kojarzą się przed wszystkim z podzespołami do laptopów i komputerów, tudzież monitorami i sprzętem TV. Jednak wystawcy pokazują także elektronikę użytkową. Oto przegląd najciekawszych gadżetów i urządzeń z tego obszaru.

Ring Smart Lighting

Ring Smart Lighting to inteligentne oświetlenie domowe, które można zintegrować z systemem alarmowym producenta. Istnieje kilka dostępnych trybów emisji światła, co jednak wyróżnia tę propozycję od innych, to podpięcie oświetlania do sieci - w momencie, gdy zamontowane w oświetleniu czujniki wykryją ruch, informacja o tym przesyłana jest do użytkownika (w tym celu wykorzystywana jest specjalna aplikacja na telefon). Jeżeli oświetlenie ma połączenie z monitoringiem, rozpoczyna się automatyczny zapis obrazu w miejscu wykrycia ruchu.

Ring Smart Lighting

Elementy oświetlenia dostępne będą od marca b.r. Ich koszt waha się od 18 USD (ok. 65 zł) do 70 USD (ok. 260 zł).

Array

Array zapowiedziano na jesieni ubiegłego roku, teraz już jest w sprzedaży. A co to właściwie jest? Mamy tu do czynienia z inteligentnym zamkiem do drzwi, który doskonale wpasowuje się w ideę smart home. Może zostać połączony z siecią Wi-fi, dzięki czemu da się go używać zarówno jako część większego systemu, jak i samodzielnie. Ma wymienialną baterię, którą ładuje w słoneczne dni - służy do tego mały panel solarny w górnej części. Na tym nie koniec - panel może przesunąć do góry, odsłaniając podświetlaną klawiaturę numeryczną.

TP-Link Archer 11000 Wi-Fi 6

TP-Link Archer 11000 Wi-Fi 6 to niezwykle mocny i wydajny router gamingowy. Jest to także model trójzakresowy, a producent podaje, że na częstotliwości 2,4 GHz może osiągnąć szybkość transferu danych do 1148 Mbps, a przy 5 GHz imponujące 4804 Mbps! Więcej piszemy o nim tutaj.

Samsung micro-LED TV

Samsung na CES 2019 zaprezentował kilka dużych modeli - np. 98" QLED o rozdzielczości 8K. Wielu zwiedzającym wpadła w oko "ściana" micro-LED o przekątnej 75". A cóż to micro-LED? Jest to rozwiązanie oferujące niemal to samo, co OLED - głęboką czerń, bogactwo kolorów, brak podświetlenia oraz doskonałą jakość z każdego kąta widzenia. Jednak nie diody nie są organiczne, więc nie ma ryzyka ich uszkodzenia i powinny mieć dłuższą żywotność od OLED. Powinny - ale czy będą, to już inna kwestia. W każdym razie całość wygląda imponująco.

Netatmo Smart Video Doorbell

Wideodzwonek Netamo z wejściem na kartę pamięci microSD, co pozwala zapisywać na niej wideo, uniezależniając go od chmury - jeśli jednak ktoś woli ten sposób, nie ma problemu z przesyłaniem nagrań na swoje konto w Dropbox lub wybrany serwer FTP. Zapis możliwy jest w rozdzielczości Full HD, a praktyczne funkcje ot nagrywanie w nocy czy dwukierunkowa rozmowa. Urządzenie ma wsparcie dla Apple HomeKit. Trafi na rynek w drugiej połowie 2019 w cenie pomiędzy 250 a 300 USD.

Ecovacs Atmobot

Ecovacs Atmobot to inteligentny gadżet, który można określić jako "mobilny oczyszczacz powietrza". Działa autonomicznie, niczym robot odkurzający, a w każdym pomieszczeniu, do którego trafi, bada jakość powietrza. Jeśli jest niezadowalająca - rozpoczyna oczyszczanie. Korzysta w tym celu z czterech filtrów HEPA i trzech wydajnych wiatraczków. Gdy jakość powietrza będzie zadowalająca, rusza dalej. Ecovacs Atmobot korzysta z czujników: ultrasonicznego oraz laserowego. Podczas pokazu na CES pracował szybko i wydajnie. Model ten ma być dostępny w tym roku, jednak nie podano ceny.

Netgear Orbi Wi-Fi 6

Oparty na Wi-fi 6 system Orbi Wi-fi mesh wspiera aż dwanaście równoległych streamów danych, co w praktyce daje mu czterokrotnie większą przepustowość w porównaniu z poprzednimi systemami Orbi. Netgear zapewnia, że umożliwi to gigabitowy transfer danych w całej sieci. Więcej piszemy o tym tutaj.

Cambridge Audio ALVA TT

Cambridge Audio ALVA TT to gramofon z napędem bezpośrednim (działający ze stałą prędkością, zapewniający doskonałą reprodukcję dźwięku). Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy sprawia, że nie są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia. A bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe w wysokiej rozdzielczości zapewnia Bluetooth aptX HD. Talerz w tym modelu stanowią uzupełnienie silnika z napędem bezpośrednim - jest zarówno zwarty, jak i ciężki. Wykonano go z polioksymetylenu (POM) — zaawansowanego technicznie tworzywa termoplastycznego stosowanego w precyzyjnych częściach wymagających wysokiej sztywności i doskonałej stabilności wymiarowej.

Pria

Pria to domowa pomoc medyczna, dedykowana osobom starszym. Monitoruje stan zdrowia, wydziela odpowiednie ilości leków (np. tabletek), można także obsługiwać ją zdalnie (posiada moduł Wi-fi). Co więcej - odnotowuje porę zażywania leków i sprawdza aktywność fizyczną. Mówiąc bardziej opisowo - jest to coś w rodzaju automatycznej pielęgniarki. Producent, Black & Decker, zapowiada wejścia na rynek urządzenia w drugim kwartale b.r. Cena to ok. 500 USD, jednak oprócz zakupu konieczna będzie opłata abonamentowa w wysokości 40 dolarów miesięcznie.

Jak na polskie warunki to spore kwoty, ale warto zwrócić uwagę na to rozwiązanie, gdyż z pewnością znajdą się jego naśladowcy.