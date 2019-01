CES 2019: Nowa aplikacja FIBARO uczy się preferencji mieszkańców i dostosowuje do nich dom

FIBARO Home Center to nowa aplikacja mobilna FIBARO do zarządzania inteligentnym domem, która została nagrodzona tytułem CES Innovation Honorees w kategorii Software, podczas CES Unveiled New York

FIBARO Home Center

Aplikacja FIBARO Home Center jest wyposażona w przejrzysty i intuicyjny interfejs, dzięki któremu użytkownik z łatwością obsłuży wszelkie urządzenia FIBARO i inne kompatybilne produkty. Ponadto, aplikacja wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zapamiętywać preferencje użytkowników i odpowiadać na ich potrzeby. Jednym z głównych celów stworzenia nowej aplikacji było zwiększenie komfortu sterowania inteligentnymi urządzeniami w domu. Aplikacja FIBARO Home Center to centrum dowodzenia inteligentnym domem FIBARO. Rozwojowe wersje aplikacji były testowane przez 1000 użytkowników, których sugestie i potrzeby zostały uwzględnione w trakcie prac nad nową odsłoną aplikacji. Marka z Poznania oddaje więc w ręce użytkowników produkt, który powstał z ich aktywnym zaangażowaniem.

Nowa aplikacja otrzymała przejrzysty design i intuicyjny interfejs z kategoriami ułatwiającymi nawigację, co świadczy o jej dopracowanym UX. Główny ekran prezentuje w przejrzysty i intuicyjny sposób podsumowanie sytuacji w domu, w którym zobaczyć można stan alarmu, temperatury, poboru mocy, ruchu, światła, drzwi, okien i rolet, bram oraz włączników. Na tym samym jednym, wygodnym ekranie użytkownik może przejść do ulubionych urządzeń, scen, czy do podsumowania pomieszczeń. Aplikacja zasugeruje także działania na podstawie analizy zwyczajów użytkowania.

Szybciej, lepiej, inteligentniej

Aplikacja Home Center od FIBARO została wyposażona w uczenie maszynowe, które wpłynie na komfort korzystania z aplikacji. W początkowej fazie aplikacja będzie uczyć się zachowań użytkowników i ich preferencji, aby w kolejnym etapie sugerować rozwiązania odpowiadające potrzebom domowników w momencie, w którym sięgają po telefon z aplikacją. Wszystko po to, aby ułatwić zarządzenie inteligentnym domem i oszczędzić każdą cenną sekundę czasu użytkowników aplikacji. Oszczędność przejawia się również w 10-krotnie mniejszym rozmiarze aplikacji i 15-krotnie szybszym uruchamianiu w porównaniu do poprzedniej aplikacji FIBARO. Dzięki nowym rozwiązaniom aplikacja niezauważalnie przełącza się pomiędzy dostępem zdalnym (połączenie poza domem, np. poprzez dane komórkowe), a lokalnym (Wi-Fi), pozwalając na niezwykle płynne korzystanie z jej funkcji podczas wychodzenia do pracy lub powrotu do domu.

Aplikacja w chwili premiery została wyposażona w dwie opcje kolorystyczne wyświetlania – dzienną (Light Blue oraz Silver Light) i nocną (Dark Blue), aktywnie wykorzystuje również technologię taptic, dzięki której smartfon reaguje drżeniem podczas wykonywania wybranych akcji w interfejsie a także w 20 wersji językowych, w tym arabską. Warte podkreślenia jest także, iż aplikacja obsługuje skróty asystenta głosowego iOS – Siri Shortcuts, możemy sterować scenami dzięki komendom głosowym.

FIBARO Home Center można pobrać za darmo na systemy iOS oraz Android. Nowa aplikacja zastąpi starszą wersję, która z końcem czerwca przestanie być wspierana przez producenta - od tego czasu zarządzanie inteligentnym domem FIBARO odbywać się będzie tylko za pośrednictwem nowej aplikacji.