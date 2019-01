CES 2019: Seagate powiększa katalog dysków przenośnych

Na zakończonych targach CES 2019 Seagate pokazało nowe produkty w katalogu dysków przenośnych, w tym modele Backup Plus z obsługą USB C.

Seagate zaprezentowało przenośne dyski SSD, które cechuje taka sama wydajność, jak modele zaprezentowane w ubiegłym roku, ale wyglądające znacznie bardziej stylowo. Jeff Fochtman, wiceprezes działu marketingu, rozpoczął konferencję od podsumowania: "Dziś świat cyfrowy wpływa globalnie zarówno na firmy, jak i użytkowników. Firmy zwiększają stopień swojej digitalizacji, użytkownicy chcą mocniejszej personalizacji, a wszyscy - interakcji w czasie rzeczywistym. Te zmiany sprawiają, że oczekiwania związane z zarządzaniem danymi są większe. Ponad czterdziestoletnie doświadczenie Seagate na tym polu sprawia, że wciąż wprowadzamy innowacje, mające przygotować użytkowników na nową erę. Nasze nowe produkty do gromadzenia danych pozwolą każdemu na sprawne zarządzanie dokumentami, zdjęciami czy plikami wideo zarówno w domu i biurze, jak i w locie."

Główną atrakcją pokazu były dyski przenośne Backup Plus, wyposażone w interfejs USB-C z kompatybilnością wsteczną oraz wyglądające niczym pokryte tkaniną. Backup Plus Ultra Touch dostępny jest w wariantach 1 i 2 TB, w każdym oferując takie praktyczne funkcje, jak automatyczny backup, synchronizacja danych z wielu urządzeń czy szyfrowanie sprzętowe. Seagate oferuje również mające takie same możliwości i pojemności modele Backup Plus Slim. Dla firm i osób chcących mieć większą przestrzeń na pliki przeznaczono BackUp Plus Portable - pojemności 4 i 5 TB czynią z nich naprawdę duże, przenośne magazyny danych.

Każdy nabywca dysków z linii Backup Plus otrzymuje dwumiesięczną subskrypcję Adobe Creative Cloud Photography.

Ponadto Seagate zaprezentowało kilka nowych urządzeń z marki LaCie - serie LaCie Mobile Drive i LaCie Mobile SSD. Pierwsze to zwiększenie dostępnych opcji pojemnościowych do 5TB. W LaCie Mobile SSD postawiono na szybkość - tu maksymalna pojemność wynosi 2TB, ale prędkość transferu danych sięga 540MB/s. Przy zakupie każdego z wymienionych modeli otrzymuje się dodatkowo miesięczną subskrypcję Adobe Creative Cloud All Apps oraz trzyletnią do Seagate Rescue Data Recovery

Ostatnie zaprezentowane modele to FireCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD i BarraCuda 510.

Ze względu na dużą szybkość zapisu i odczytu danych (odpowiednio 3200 i 3450 MB/s), FireCuda jest dedykowany przede wszystkim do zastosowań gamingowych, posłuży także w przypadku osób używających wymagających aplikacji graficznych oraz streamujących wideo. BarraCuda 510 to wysokowydajny model M2, z szybkością odczytu do 3400MB/s i zapisu do 2100MB/s, dostępny w wersjach 256 i 512 GB. Dedykowany przez wszystkim dla najcieńszych laptopów i mini-PC, ale nie ma przeciwwskazań do używania go również w desktopach.

Obydwa dyski używają panelu SeaTools SSD i maja 5-letnią gwarancję producenta.