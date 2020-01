CES 2020 - AMD prezentuje nowe karty graficzne RX 5700M i RX 5600M dla komputerów przenośnych

W 2019 roku wprowadzono nowe grafiki dla komputerów stacjonarnych. Po kilku miesiącach nadszedł czas na laptopy. AMD zaprezentowało właśnie nowe mobilne układy graficzne.

AMD na targach Consumer Electronics Show 2020 zaprezentowało najnowsze procesory Ryzen 4000 produkowane w 7 nm procesie technologicznym oraz nowe karty graficzne dedykowane do laptopów. Rozszerzą one istniejącą już linię procesorów graficznych AMD przeznaczonych do zastosowań mobilnych produkowanych w 7 nm.

Źródło: wccftech.com

Radeon RX 5700M i RX 5600M będą wysoko wydajnymi układami przeznaczonymi do komputerów mobilnych. AMD informuje, że nowe karty graficzne konkurować będą z mobilnymi grafikami RTX 2060 oraz RTX 2070 od NVIDIA. Patrząc na możliwości najnowszych procesorów Ryzen laptop wyposażony zarówno w procesor, jak i kartę graficzną od AMD może być bardzo konkurencyjny.

Czerwoni podczas swojej prezentacji jasno wskazywali, że Radeon RX 5700M będzie obecnie najwydajniejszym mobilnym układem graficznym od AMD. Razem z nim zadebiutował również nieco tańszy procesor graficzny Radeon RX 5600M. Wiemy obecnie, że RX 5600M wyposażony zostanie w 2304 SP, a model RX 5700M w 2560 SP.

Dla AMD żywotność baterii jest w chwili obecnej kluczowym parametrem dla wszystkich urządzeń mobilnych. Nie inaczej jest w przypadku laptopów do gier, gdzie zastosowanie 7 nm procesu technologicznego powinno przynieść wymierne korzyści. Dzięki produkcji w 7 nm laptopy do gier wydzielać będą mniejsze ilości ciepła, a producenci skupią się na produkcji cieńszych i lżejszych konstrukcji.

AMD do chwili prezentacji układów RX 5600M i RX 5700M było w stanie konkurować jedynie na rynku tańszych komputerów przenośnych do gier za pomocą układu RX 5500M. Teraz laptopy z Radeonem będą w stanie zapewnić wydajność zadowalającą nawet najbardziej wybrednych konsumentów.

