CES 2020: ASUS pokazuje laptopy gamingowe z Ryzen 4000

Ledwie AMD pokazało procesor Ryzen 4000, a już producenci umieszczają go w swoich nowych urządzeniach. Wczoraj ASUS pokazał je w modelach ROG, dziś - tańszych TUF.

Nowe laptopy z rodziny ASUS TUF to modele A15, A17, F15 i F17. Do tej pory linię F zasilały procesory marki Intel, teraz mają wspomniany Ryzen 4000, zaliczający się do rodziny Ryzen 9. Ma osiem rdzeni i obsługuje jednocześnie szesnaście wątków. Wszystkie laptopy są dostępne z wariantami do 32GB RAM i dyskami twardymi do 1TB. Mają bardzo pojemną baterię 90 Wh. W każdym przewidziano dodatkowy slot na dysk typu M.2.

Laptopy TUF z wyświetlaczami 15" mogą mieć grafikę Nvidia GeForce RTX 2060, a 17" - GeForce GTX 1660 Ti. Różnicę znajdziemy także w odświeżaniu ekranu. Choć obie serie wspierają AMD FreeSync, w przypadku pierwszych odświeżanie to 144 Hz, a 17-calowych - 120 Hz. W obudowach zastosowano autorski system chłodzenia, a także trzy porty USB typu A, jeden USB 2.0, dwa USB 3.2, jeden USB typu C wraz z DisplayPort 1.4 oraz port HDMI 2.0b. Nie zabrakło także wejścia Ethernet. Dostępne kolory to Fortress Gray oraz Bonfire Black.

Wszystkie modele wyposażono w podświetlane RGB klawisze. Niestety, producent nie podał cen, ani też dostępności żadnego z laptopów.

Źródło: Neowin