CES 2020: Acer Thronos Gen 2 - fotel gaminowy za 14 tys. USD

Fotele dla graczy znajdziemy w różnych cenach - od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Jeśli jednak ktoś ma nadmiar gotówki, może wydać równowartość 53,5 tys. zł na nowy fotel gamingowy Acer.

Rok temu, na targach CES 2019, Acer zaprezentował fotel gamingowy Predator Thronos - za 29 tys. dolarów. W cenie oprócz fotela znajdowały się trzy monitory oraz desktop Predator Orion 9000 z grafiką Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Na CES 2020 pokazano jego drugą generację - tańszą ponad połowę, ale i tak cena robi wrażenie. Nie ma tu tym razem komputera, ale pozostały trzy 27-calowe monitory. Fotel nie jest stacjonarny - porusza się we wszystkich kierunkach, podobnie jak poprzednik. Co bardzo praktyczne, to tylko jeden kabel do zasilania maszyny i jeden do wszystkich trzech monitorów.

Źródło: Neowin

Acer Thronos Gen 2 ma wszystko, co potrzeba, aby poczuć się komfortowo - podnóżek, odchylane oparcie, regulowane podłokietniki, itp. Może udźwignąć do 325 kg. Znajdziemy tu wbudowaną klawiaturę oraz myszkę gamingową, co ma usprawnić rozgrywki. Ponad środkowym monitorem zamontowano kamerkę internetową, dzięki czemu można prowadzić wideorozmowy w czasie gry lub streamować zmagania na bieżąco z komentarzem. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem, model ten trafi do sprzedaży w marcu b.r. Ma być dostępny w Ameryce Północnej oraz Europie. Pozostaje pytanie, ile modeli się sprzeda?

