CES 2020: Acer pokazuje ConceptD 7 Ezel - kolejne urządzenia konwertowalne

ConceptD 7 Ezel zwraca uwagę grafiką Nvidia RTX. A co ma jeszcze do zaoferowania?

Acer ogłosił rozszerzenie linii stacji roboczych ConceptD. Do rodziny dochodzą dwie stacje mobilne oraz desktop. Dwie stacje mobilne to właśnie konwertowane ConceptD 7 Ezel oraz ConceptD 7 Ezel Pro (zdjęcie wyżej), co jest dość ciekawe. I przypominam, że dzisiaj już dwa konwertowalne urządzenia zostały przez producenta pokazane - Spin 5 i Spin 3. A wracając do ConceptD 7 Ezel - zastosowano w nich procesory 10. generacji firmy Intel (z serii H), a wśród wariantów kart graficznych najsilniejszy model to Nvidia GeForce RTX 2080 GPU. Edycja Pro to procesor Intel Xeon oraz grafiki Quadro RTX. Jak podaje producent, urządzenia mają być mobilnymi rozwiązaniami do pracy kreatywnej, a zwłaszcza tworzenia w 2D i 3D. Czyli - rysowanie (za pomocą piórka Wacom EMR), CAD, montaż wideo, itp. Wyświetlacze pokrywa szkło Gorilla Glass 6 z powłoką antyrefleksyjną.

Wspomniany desktop Acer to ConceptD 700. Stacja używa procesora Intel Xeon E, a najmocniejsza grafika to Quadro RTX 4000, zaś RAM - 8GB. Obudowa została zaprojektowana tak, aby praca odbywała się przy emisji hałasu do 40dBA.

Oczywiście tanio nie będzie. Acer ConceptD 7 Ezel trafi na rynki Europy w kwietniu, w cenie 2,699 USD (ok. 10250 zł), a ConceptD 700 w marcu i kosztować będzie 1699 euro, czyli ok. 7250 zł. Ceny Ezel Pro póki co nie podano.

Źródło: Neowin