CES 2020: Acer prezentuje konwertowalne Spin 3 i Spin 5

Obok nowych modeli TravelMate, Acer zapezentował na targach CES 2020 także dwa nowe urządzenia konwertowalne z linii Spin.

Nowe urządzenia konwertowalne to Spin 5 (powyżej) oraz Spin 3 (poniżej). Oba działają pod kontrolą systemu Windows 10 i korzystają z procesorów Intela 10. generacji z linii "Ice Lake". Oznacza to, że mają wbudowaną grafikę Iris. Gówna różnicą pomiędzy nimi jest rozmiar - Spin 5 to 14,9 mm grubości, a Spin 3 - 16,9 mm. Obudowa tego pierwszego to aluminium i magnez, a waga to 1,20 kg. Spin 3 to wyłącznie aluminium, waży 1,5 kg, jednak ma on wyświetlacz 14" (Full HD), co jest o pół cala więcej, niż w Spin 5. Ten z kolei pokazuje obraz w rozdzielczości 2K i proporcjach 3:2, co czyni z niego konkurencję dla Surface.

Spin 3

Obydwa urządzenia sprzedawane są wraz z rysikiem Acer Active Stylu, który korzysta z technologii "aktywnej elektrostatyki" (AES), dodatkowo Spin 5 można będzie nabyć z AES 2.0 Active Stylus. W obu przypadkach dostarczany jest uchwyt na rysik, co pozwala na wygodne zabranie go ze sobą wraz z urządzeniem. Jak powiedział James Lin, dyrektor generalny działu notebooków w firmie Acer: "kombinacja mocnych podzespołów oraz lekkości sprawia, że będą to doskonałe urządzenia dla zastosowań zawodowych, edukacyjnych oraz hobbystycznych".

Acer Spin 5 trafi do sprzedaży w Europie a marcu, a ceny mają zaczynać się od 999 euro (ok. 4,2 tys. zł). Spin 3 zadebiutuje na rynku ju z w lutym. Tu sugerowana cena to 649 euro, czyli ok. 270 zł.