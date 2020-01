CES 2020: Acer zapowiada TravelMate P2 i biznesowy P6

Acer rozpoczął prezentowanie swoich nowych sprzętów na targach CES 2020. Na początek - laptopy TravelMate.

Stworzona przez Acer marka TravelMate to nowoczesne laptopy dla konsumentów i do zastosowań biznesowych. Zarówno model P2, jak i P6 (na zdjęciu) są wyposażone w procesory Intela 10. generacji i spełniają wymagania standardu MIL-STD-810G, czyli są odporne na wstrząsy, uderzenia i inne oddziaływania zewnętrzne. TravelMate P2 to model wyposażony w Wi-fi 6 oraz 4G LTE (obsługuje karty nanoSIM oraz eSIM). Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu akumulatora będzie działać do 13 godzin. Dla bezpieczeństwa wyposażono go w kamerę IR, aby korzystać z Windows Hello oraz Acer ProShield.

TravelMate P6 ma z kolei działać na jednym ładowaniu baterii przez 23 godziny, a 45 minut ładowania ma uzupełnić 50% energii. Model ten został stworzony w zgodności z założeniami Project Athena, co oznacza m.in. błyskawiczne wybudzanie z hiberancji i korzystanie z łączności Wi-fi 6 (z opcjonalną 4G LTE). Laptop ma zaledwie 1,52 cm grubości i waży zaledwie 1,10 kg. Zastosowanie procesora Intel Core oraz platformy vPro ma dać wysoką wydajność w każdej sytuacji.

Obydwa modele korzystają z dedykowanych kart graficznych - w przypadku P2 jest to Nvidia Geforce MX230, a w P6 - MX250. Acer TravelMate P2 trafi do sprzedaży w Ameryce Pn. w lutym, a ceny zaczynają się od ok. 2,4 tys. zł., a do Europy trafią już w tym miesiącu. Odwrotnie TravelMate P6 - najpierw trafi do Ameryki, a w lutym do Europy. Sugerowana cena to 1100 euro, czyli ok. 5,1 tys. zł.

