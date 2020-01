CES 2020: Asus ZenBook Duo czyli laptop z dwoma ekranami

Wyposażony w dwa wyświetlacze Asus ZenBook Duo to niejako ciekawszy Asus ZenBook Pro Duo.

ZenBook Pro Duo był urządzeniem 15-calowym, Asus ZenBook Duo jest bardziej kompaktowy - ma 14". Mówimy tu oczywiście o górnym wyświetlaczu. Drugi - nazywany przez producenta ScreenPad Plus - ma 12,6" i jest oczywiście dotykowy. Ze względy na kształt, ma proporcje ekranu 32:9. Jak podaje Asus, ZenBook Duo napędza do działania procesor 10. generacji Core i7. W porównaniu do Pro Duo, mamy tu lepszą grafikę - pod obudową znajduje się Nvidia GeForce MX250. Ale uczciwie przyznajemy, że GeForce RTX 2060 w Pro Duo to również mocna propozycja. Nowa propozycja Asusa używa do 16GB RAM i może korzystać z dysku SSD o pojemności 1TB.

I jak na razie to wszystko, co wiemy na ten temat. Producent nie podał ani ceny za choćby najprostszą wersję urządzenia, ani też daty jego rynkowej premiery. Jednak warto śledzić ten temat, ponieważ urządzenie wygląda na rozbudowany pomysł, jaki został zastosowany w Omen X 2S. Może wypalić, ale czekamy na kolejne informacje o jego możliwościach.