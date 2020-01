CES 2020: Asus prezentuje nowe laptopy VivoBook z procesorami Comet Lake

Prezentacja nowych modeli VivoBook na CES to już tradycja. A na czym polega odświeżenie serii tym razem?

ASUS na targach CES 2020 zaprezentował trzy modele: VivoBook 14, VivoBook 15 oraz VivoBook S. Będą dostępne w dużej liczbie konfiguracji, co może nieco dezorientować. Wiadomo jednak, że wszystkie zostaną wyposażone w procesory Intela 10. generacji, czyli Comet Lake, a najmocniejszy model to Core i7-10510U - czyli tylko cztery rdzenie. Co do grafiki - producent podał tylko, że zostaną zastosowane najnowsze układy graficzne GeForce, jednak nie pojawiły się żadne konkrety. Inna oficjalna informacja to możliwość korzystania przez nie z maksymalnie 16GB RAM i 1TB pamięci, przy czym Intel Optane to osobna opcja. Klawisze urządzeń mają odstępy 1,4 mm, co jest ponoć optymalną odległością pomiędzy nimi i ma zapewniać maksymalny komfort.

W przypadku VivoBook 15 możliwe jest wybranie opcji z dodatkowym dyskiem twardym, dzięki czemu może dysponować nawet 2TB miejsca na dane. Wszystkie modele mają wyświetlacze Full HD oraz akumulator 42 Wh. Wszystkie wymienione modele mają być dostępne globalnie w 2020 roku, jednak musimy dopiero poczekać na informację o cenach oraz dacie (lub datach) premier.