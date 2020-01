CES 2020: Asystent Google przeczyta dla nas artykuły w 42 językach

Google zapowiedziało w Las Vegas nową funkcję swojego wirtualnego asystenta.

Zaledwie wczoraj informowaliśmy was, że z asystenta Google korzysta już ponad 500 milionów użytkowników. Dzisiaj natomiast amerykański producent zapowiedział jego nową funkcję.

David Kadouch - lider oddziału badań i inteligencji maszyn w Google, zaprezentował na targach CES 2020 w Las Vegas nową funkcję asystenta o nazwie "Read It". Sprawi ona, że dowolny tekst wyświetlany na ekranie, zostanie przeczytany na głos przez wirtualnego asystenta. Już w dniu premiery wspierane będą 42 języki. Co istotne, użytkownicy będą mogli wykorzystać "Read It" również do tłumaczenia tekstów, a następnie do ich odsłuchu w już przetłumaczonej wersji. Niestety Google przyznaje, że ta opcja wciąż nie działa perfekcyjnie i przy tłumaczeniu długich tekstów mogą wystąpić błędy i nieścisłości.

Korzystanie z nowej funkcji ma być niezwykle intuicyjne, do jej wywołania posłuży komenda "Okay Google, read it". Co ważne, tekst, który chcemy usłyszeć musi być otwarty w aplikacji Google, przeglądarce Chrome bądź na platformie wiadomości Google. Inne aplikacje i serwisy nie będą wspierane. Jak twierdzą twórcy, odczytywane na głos treści będą brzmieć "bardzo naturalnie".

Przedstawiciele amerykańskiego producenta nie ujawnili dokładnej daty debiutu nowej funkcji asystenta. Dowiedzieliśmy się jedynie, że opcja "Read It" zadebiutuje "niebawem".

