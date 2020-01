CES 2020: Dell pokazuje Latitude 9510 z 5G i uczeniem maszynowym

Dell Latitude 9510 to laprop dedykowany zastosowaniom biznesowym. Inspirowany modelem Dell XPS 15, zalicza się do klasy ultra-premium.

Dell Latitude 9510 został zapowiedziany 2 stycznia, a pokazany podczas targów CES 2020. Waży 1,45 kg i ma baterię, która powinna zapewnić do 30 godzin pracy. Co ciekawe, został zaprezentowany w... częściach, jak pokazuje to zdjęcie poniżej. Widzimy na nim (od lewej do prawej) panel dolny z magnezu, aluminiowy tył wyświetlacza, na stole leżą porty oraz gnizada głośników, klawiatura i drobne podzespoły. Jak pokazują to grafiki promocyjne, złożony model ma bardzo cienkie ramki wokół wyświetlacza 15,6", a na górnych umieszczono kamerę internetową.

Latitude 9510 jest jednym z pierwszych laptopów ze zintegrowanym modemem 5G. Wyzwaniem dla konstruktorów było umieszczenie antenek wewnątrz metalowej obudowy - jest ona niezbyt przyjazna dla fal radiowych. Dlatego zdecydowano się umieścić je na krawędziach laptopa, a także pod elementami plastikowymi, np. głośnikami. Poza 5G laptop obsługuje również Wi-fi 6. Wraz z tym modelem zadebiutuje autorskie oprogramowanie producenta, korzystające z uczenia maszynowego. Nazywa się Optimizer. Ma za zadanie analizować czynności wykonywane przez użytkownika i pomóc mu w zaoszczędzeniu czas. Na przykład funkcja Express SignIn to szybsze logowanie, a ExpressResponse gromadzi dane, które aplikacje uruchamiane są najczęściej i uruchamia je szybciej. Inne ciekawe rozwiązanie to Express Charge - monitoruje zużycie akumulatora i dopasowuje ustawienia urządzenia tak, aby jak najwięcej zaoszczędzić baterię, a w przypadku korzystania z zasilania zewnętrznego - jak najszybciej ją naładować. Kolejna to Intelligent Audio - wycisza hałasy tła, aby można bylo spokojnie prowadzić wideokonferencje.

Zaawansowane możliwości Dell Latitude 9510 wyglądają obiecująco. Producent zapowiada klasycznego laptopa oraz jego edycję 2w1. Debiut rynkowy nastąpi 26 marca, ale cena nie została jeszcze podana.