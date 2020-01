CES 2020: Dell pokazuje składane tablety i urządzenie podobne do Switch

Na targach CES 2020 Dell zaskoczył wszystkich, pokazując trzy dość oryginalne urządzenia.

Dell zaprezentował trzy koncepcje, jednak nie wiadomo, czy doczekają się one realizacji. Wszystkie wyglądają ciekawie i warto się im przyjrzeć. Pierwsze to składany tablet o nazwie roboczej Concept Duet. Mamy tu dwa wyświetlacze po 14,3" każdy. Jak podaje Dell, każdy może pracować oddzielnie, dzięki czemu urządzenie to idealnie nadaje się do pracy wielozadaniowej. Obsługuje zarówno dotyk, jak i rysik. Niestety - nic więcej na ten temat nie podano.

Concept Ori to drugie składane urządzenie. Ma ono wyświetlacz 13", który można złożyć wpół, aby łatwiej było go zabrać ze sobą. Nie jest to zupełnie nowa koncepcja - Lenovo już kiedyś zaprezentowało coś podobnego przy okazji prezentacji ThinkPad X1 Fold. Więcej na ten temat mamy dowiedzieć się w tym roku, ale kiedy dokładnie - tego nie podano.

Trzecia i ostatnia koncepcja to Concept UFO. Pod względem konstrukcji przypomina Nintendo Switch. Ma wyświetlacz 8", pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD i odpinane elementy kontrolne po bokach. Jednak - jak podaje Dell - poświęcono dużo czasu na zaprojektowanie ich w ten sposób, aby były jak najbardziej wygodne i uniwersalne, dzięki czemu można korzystać z nich w roli myszki oraz klawiatury, a także podłączyć do zewnętrznych wyświetlaczy. Concept UFO będzie korzystać z procesora Intel Core 10. generacji, obsługiwać Wi-fi i Bluetooth, a także mieć wejście Thunderbolt.

Niestety, na więcej informacji musimy poczekać. Na temat Concept UFO podano najwięcej szczegółów, jest więc najbardziej prawdopodobne, że to urządzenie wejdzie na rynek w tym roku.