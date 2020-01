CES 2020: Dynabook odświeża serię Tecra procesorami Comet Lake i dodaje... DVD

Seria Tecra otrzymała zintegrowany nowe procesory, a jeden z modeli - wbudowane DVD. Czy w obecnych czasach napęd optyczny ma sens?

Dynabook twierdzi że tak i zaprezentowała dwa nowe notebooki biznesowe z najnowszymi procesorami Intela 10. generacji - "Comet Lake" oraz jeden z "Whiskey Lake" i wspomnianym napędem. Są to modele: Tecra A30-G (13,3"), Tecra40-G (14") oraz Tecra A50-F (15"). To właśnie w tym ostatnim modelu pojawia się napęd DVD. Wszystkie laptopy cechuje lekka konstrukcja oraz certyfikat odporności MIL-STD-810G. Specyfikacja jest bardzo podobna - poza wyświetlaczami i procesorem. Każdy z laptopów dysponuje układem graficznym UHD, A30 i A40 obsługują do 24GB RAM i mają dysk M.2 SSD o pojemności do 1TB, a z kolei A50 może mieć do 32GB RAM i mieć klasyczny dysk HDD lub SSD o pojemnościach do 1TB każdy.

A30 oraz A40 wyposażono w port HDMI, dwa porty USB A 3.2 Gen, jeden USB typu C 3.2, wejście 3,5 mm oraz czytnik micros SD. A50 ma dodatkowo port Ethernet. Zastosowano w nich akumulatory 42 Wh, a w A50 45 Wh. Wszystkie korzystają z WiFi 6 (802.11ax), mają także na pokładzie system Windows 10 Pro. Zwracają uwagę bardzo przystępne ceny. Najsłabsze warianty poszczególnych będą kosztować: A30 - 450 USD (1700 zł), A40 - 400 USD (ok. 1520 zł), zaś A50 - 930 USD (ok. 3525 zł). Producent nie podał, kiedy te modele trafią do sprzedaży.