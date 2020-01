CES 2020: Dynabook pokazuje ultralekki Portege X30L

Notebook z ekranem 13,3", napędzany procesorem 10 generacji waży zaledwie 861 gramów!

Jeśli nazwa Portege brzmi dla Ciebie znajomo, nic w tym dziwnego - Sharp zakupił markę od Toshiby w 2018 roku, płacąc za to zaledwie 36 mln USD. Następie odświeżył serię, dając jej nowe życie i zmieniając nazwę na Dynabook - ale dwie nazwy, Tecra i Portege, zostały niezmienione. Na temat serii Tecra już dzisiaj pisaliśmy, teraz czas na zaprezentowana tego samego dnia Portege.

Portege X30L-G to model ważący mniej, niż 900 gramów, dostępny w kilku wersjach, różniących się procesorem - jednak w każdej jest to 10. generacja Comet Lake. procesory te to: Core i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U. Poszczególne warianty różnią się także jakością obrazu, pokazywana przez wyświetlacz - może być to zarówno HD, jak i Full HD (czyli (1366x768 i 1920x1080 pikseli) - oraz maksymalną jasnością. Do wyboru opcje 200, 300 i 470 nitów. Dla biznesu polecane są te z 200, ale wybór jest oczywiście uzależniony od indywidualnych preferencji.

Wszystkie modele obsługują do 24GB pamięci dual-channel DDR4, mają też miejsce na dyski M2.: SATA (do 512GB), PCIe NVMe (do 512GB), PCIe NVMe with Optane (do 1TB). W obudowie znajdziemy porty HDMI, 2 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB typu C 3.2 Gen 1, ethernet, slot kart microSD, 3.5mm audio jack. Modele te zasila bateria 42 Wh, a łączność bezprzewodową zapewnia karta ze wsparciem dla Wi-fi 6. Laptopy Dynabook działają pod kontrolą systemu Windows 10 Pro. Wkrótce mają znaleźć się w sprzedaży, jednak cen nie podano.