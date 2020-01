CES 2020: Huami prezentuje dwa nowe smartwatche - Amazfit Bip S oraz Amazfit T-Rex

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Huami, podczas trwających właśnie targów CES 2020, zaprezentowało szereg nowości. Wśród nich wyróżniają się dwa nowe smartwatche producenta - Amazfit Bip S oraz Amazfit T-Rex.

Amazfit Bip S

Zacznijmy od następcy popularnego budżetowego smart zegarka z 2018 roku - Amazfit Bip. Nowy model pod względem designu jest bliźniaczo podobny poprzednika. Możemy zatem liczyć na kwadratową kopertę z kolorowym, stale włączonym wyświetlaczem o przekątnej 1,28 cala i rozdzielczości 176 x 176 pikseli. Tym razem jednak producenta zastosował dodatkowo transfleksyjną powłokę, która pomaga utrzymać wysoką czytelność ekranu nawet przy ostrym świetle. Podobne rozwiązania stosuje w swoich zegarkach firma Garmin, szczególnie w tych z serii Forerunner oraz Fenix.

Amazfit Bip S może się pochwalić również nowym, wbudowanym modułem GPS (od Sony), większą baterią, która wytrzyma nawet 40 dni użytkowania (lub 20 godzin ciągłej pracy z włączonym GPS-em) oraz wytrzymalszą i lżejszą konstrukcją. Tym razem producent zadbał o obudowę zgodną z normą 5 ATM. Sam zegarek waży natomiast zaledwie 31 gram. Poszerzono także listę możliwych do monitorowania aktywności, na których teraz znajduje się m.in. również pływanie.

Nowy zegarek Huami wydaje się być skazany na sukces, szczególnie że producent wycenił go niezwykle atrakcyjnie. Smartwatch trafi do sprzedaży już w lutym, w cenie 69,99 dolarów, czyli około 270 złotych.

Amazfit T-Rex

Drugim z zaprezentowanych dzisiaj smartwatch jest Amazfit T-Rex. Już sama nazwa wskazuje na to, że mamy do czynienia ze sprzętem dla entuzjastów przygód w plenerze. Zegarek wyposażono w okrągłą kopertę z wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,3-cala i rozdzielczości 360 x 360 pikseli. Do dyspozycji użytkownika oddano również cztery fizyczne przyciski.

Cała konstrukcja została odpowiednio wzmocniona, aby mogła wytrzymać nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Producent zapewnia, że zegarek wytrzyma w przedziale temperatur od -40 do +70 stopni Celsjusza. T-Rex posiada również certyfikat militarnego standardu wytrzymałości MIL-STD-810G. Pomimo tak solidnej obudowy, całkowita waga urządzenia wynosi zaledwie 58 g.

Również wnętrze smartwatcha prezentuje się imponująco. Amazfit T-Rex oprócz standardowego zestawu sensorów (jak np. pulsometr, krokomierz), wyposażono również w moduł GPS/GLONASS oraz baterię o pojemności 390 mAh, która powinna zapewnić do 20 dni standardowej pracy bądź do 20 godzin działania z włączonym GPS-em. Smartwatch rozróżnia 14 różnych sportów, w tym pływanie, wspinaczkę górską czy jazdę na nartach.

Amazfit T-Rex jest kompatybilny zarówno z urządzeniami działającymi pod Androidem, jak i iOS-em. Zegarek wyceniono na 139,90 dolarów (~ 535 zł), a do oficjalnej sprzedaży trafi już jutro.

źródło: gadgetsandwearables.com