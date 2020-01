CES 2020: Huawei zdradza, ile egzempalrzy Mate X sprzedało

Huawei Mate X to składany smartfon, uznawany za największą konkurencję dla Galaxy Fold.

Huawei Mate X zapowiedziano na ubiegłorocznych targach CES, a do sprzedaży trafiło 10 miesięcy później, w połowie listopada 2019 roku. I to jak trafiło - pomimo ceny wynoszącej w przeliczeniu na złotówki ponad 9400 PLN, pierwszy zapas urządzeń został wyprzedany w kilka minut po premierze. A ile w sumie modeli znalazło nabywców do dnia dzisiejszego? Wczoraj dowiedzieliśmy się, że użytkownicy kupili co najmniej 400 tys. egzemplarzy składanego telefonu Galaxy Fold od Samsunga. Mate X zadebiutował później (i bez wpadek), dlatego sprzedaż jest mniejsza, ale i tak robi wrażenie. Ten składany smartfon, który jak na razie dostępny jest tylko w Chinach, znalazł ponad 200 tysięcy nabywców, co daje - jak na razie - 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy miesięcznie.

Można zatem powiedzieć, że Huawei Mate X sprzedaje się bardzo dobrze, co z pewnością zachęci producenta do dalszych eksperymentów na polu składanych urządzeń. A czy lepiej zainwestować w Fold czy Mate X? Zobacz nasz test, w którym porównujemy oba te smartfony.

Źródło: GSM Arena