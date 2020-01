CES 2020: Intel prezentuje Ghost Canyon NUC i odpowiada na Ryzen4000

NUC to to wydajny minikomputer o niewielkich wymiarach. Na CES 2020 Intel zaprezentował nowy model oraz zapowiedział procesory Comet Lake H 5 GHz.

Intel zaprezentował NUC z procesorem Core i9 i zaawansowanymi algorytmami SI. Ghost Canyon wygląda jak mini-PC, ale jego konstrukcja jest powiewem świeżości - nie jest to płyta główna w niewielkiej obudowie, ale przeznaczony do używania kart, modułowy Intel Compute Element. Odpowiedniel karty pełnią rolę procesora, pamięci RAM i miejsca na dane. Dzięki temu Ghost Canyon można łatwo rozbudowywać - po prostu wymienia się jedną kartę na drugą. Mamy tam dwa zestaw slotów PCIe - jeden liczy sobie 16 sztuk, drugi - 4. Intel podał do wiadomości, że NUC akceptuje mini-układy graficzne do mocy 225W, co pozwala na zrobienie z niego maszynki do gier.

Intel poinformował od razu, że jego odpowiedzią na zaprezentowany przez AMD procesor Ryzen 4000 będzie seria procesorów laptopowych Comet Lake H, które można taktować nawet powyżej 5GHz. Mają mieć 8 rdzeni i obsługiwać szesnaście wątków. Podczas swojego pokazu producent spędził dużo czas na pokazywaniu, jak jego procesory z serii U oraz H przebijają propozycje AMD pod względem wydajności. Przypomina to sytuację sprzed roku, kiedy to AMD również błysnęło swoimi produktami, a szefowa firmy zapowiadała: "możemy być najsilniejszą marką gamingową". Wówczas prezes Intela odniósł się do tego dość ironicznie i zaprezentował wydajność własnych układów. A jak będzie teraz? Zobaczymy.

Ostania nowość z obozu Intela to informacja o usprawnione SI w procesorach z linii Tiger Lake. Szczegóły wkrótce.