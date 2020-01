CES 2020: Intel rozszerza Project Athena na high-endowe Chromebooki

Intel ogłosił objęcie programem Project Athena dwóch Chromebooków. Są to pierwsze urządzenia tego typu w jego ramach.

Przypomnijmy - Projet Athena to program, który będzie promować urządzenia gotowe do działania cały czas, z baterią na co najmniej dzień użytkowania, a do tego wydajnego i cichego. Podczas targów CES 2020 do listy modeli spełniających te wymagania dodano dwa urządzenia: ASUS Chromebook Flip C436 oraz Samsung Galaxy Chromebook. Dzięki temu liczba laptopów Project Athena dobija do 27. Nowi członkowie programu spełniają także wymagania techniczne, stawiane urządzeniom pretendującym do objęcia programem, czyli: mają co najmniej 10. generacji procesor Intel Core i5, 8GB RAM, a także pamięć NVMe lub Intel Optane H10. Oba modele sa również wyposażone w możliwość szybkiego ładowania przez USB typu C, cechuje je niski pobór mocy oraz łączność Wi-Fi 6.

Z tej dwójki Samsung Chromebook jest bardziej zaawansowanym technologicznie modelem. Ma wyświetlacz dotykowy AMOLED, pokazuje obraz w rozdzielczości 4K, do tego dostarczany jest z rysikiem S-Pen. Waży mniej niż kilogram, a jego grubość to poniżej centymetra. Może mieć do 16GB RAM i dysk SSD do 1TB. Cena zaczyna się od 4 tys. zł.