CES 2020: Kolejne nowości od Huami - słuchawki bezprzewodowe Amazfit PowerBuds oraz ZenBuds

Chiński producent pokazał w Las Vegas nie tylko nowe smartwatche, ale również dwa modele bezprzewodowych smart słuchawek - Amazfit PowerBuds oraz ZenBuds.

Urządzenia typu hearables zdobywają coraz większą popularność. Choć niekwestionowanym liderem w tej kategorii jest Apple ze swoimi słuchawkami AirPods, to regularnie kolejni producenci dołączają do walki z amerykańskim gigantem. Kilka tygodni temu Realme zaprezentowało smart słuchawki Buds Air, dowiedzieliśmy się również, że Huawei zarejestrowało znak towarowy NovaBuds, powiązany właśnie z hearables. Dzisiaj swoje nowości postanowiło zaprezentować również Huami.

Amazfit PowerBuds

Słuchawki Amazfit PowerBuds to bezpośredni konkurent Apple AirPods. Zostały one wyposażone w monitor pracy serca, system powiadomień (również treningowych) oraz specjalne tryby dźwięku (basowy podczas ćwiczeń oraz pozwalający na regulowanie dźwięków otoczenia). Każda słuchawka waży zaledwie 7 gram i spełnia normy IP55, co oznacza, że możemy w nich biegać podczas deszczu, ale nie są już odporne na całkowite zanurzenie w wodzie.

Produkt chińskiego producenta może się również pochwalić znakomitym czasem pracy. Jedno ładowanie wystarczy na 8 godzin nieprzerwanej pracy, a dzięki przenośnemu etui może on wynieść nawet 24 godziny.

Amazfit PowerBuds trafią do sprzedaży w luty, w cenie wynoszącej 100 dolarów (~ 380 złotych).

Amazfit ZenBuds

Kolejnym zaprezentowany podczas CES 2020 produktem Huami są słuchawki Amazfit ZenBuds. Pod względem designu są one podobne do modelu PowerBuds, z tą różnicą, że są znacznie mniejsze i lżejsze. Pojedyncza słuchawka waży zaledwie 1,7 grama.

ZenBudsy zostały stworzone głównie z myślą o jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu snu. Są one w stanie dokładnie monitorować nasze tętno, grać muzykę, która ukoi nas do snu, pilnować jego jakości, a także mogą działać jako budzik. Amazfit ZenBuds zostały wyposażone w baterię, która zapewni do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu. W połączeniu z ładującym etui, czas ten można wydłużyć do nawet 8 dni.

Słuchawki ZenBuds wyceniono na 150 dolarów i trafią do sprzedaży w drugiej połowie tego roku.

źródło: gadgetsandwearables.com