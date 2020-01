CES 2020: Lenovo Ducati 5 - laptop dla miłośników sportów motorowych

Ducati to włoskie przedsiębiorstwo produkujące sportowe motocykle, a Lenovo nikomu przedstawiać nie trzeba. Efekt współpracy tych dwóch firm to Lenovo Ducati 5.

Lenovo Ducati 5 to efekt trwającej od kilku lat kooperacji tych dwóch marek. Nowy laptop ma działać pod kontrolą Windows 10, a obudowa została wykonana zgodnie z barwami producenta. Na tym jednak nie koniec - BIOS wydaje odgłosy motocykli w trakcie wyścigu, co daje przyjemne dla ucha efekty, jednak w praktyce - ile razy wchodzi się do BIOS-u i wykonuje tam operację? Jest to zatem mało praktyczna ciekawostka. Ducati 5 nie jest jakoś szczególnie drogim modelem, ale nie zalicza się także do tanich - ma kosztować ponad 3,8 złotych. Co dostaniemy w tej cenie? Procesor Intel Core i5-1035G1 - ta wersja nie ma układu graficznego Iris - z 8GB RAM, a także dyskiem o pojemności 1TB.

Ekran Lenovo Ducati 5 ma przekątną 14" i pokazuje obraz w jakości Full HD. Jego maksymalna jasność to 300 nitów. W aluminiowej obudowie znajdziemy dwa głośniki Dolby Atmos o mocy 2W każdy. Urządzenia ma wagę 1,57 kg. Jego globalna sprzedaż ma rozpocząć się w kwietniu b.r. Podejrzewamy, że dużej kariery raczej nie zrobi. Wczoraj Lenovo pokazało znacznie ciekawsze propozycje.