CES 2020: Lenovo prezentuje laptopa gamingowego bez karty graficznej i nowe monitory

Lenovo Legion Y740S to cieńsza wersja Legion Y740. Co zwraca uwagę, to brak dedykowanego układu graficznego. Jak zatem działa?

Lenovo Legion Y740S to model przeznaczony do używania z BoostStation eGPU. Oznacza to, że na co dzień, do przeglądania internetu czy korzystania z niewymagających aplikacji, używa zintegrowanej z procesorem grafiki, natomiast do gier należy podpiąć kartę umieszczoną w stacji za pomocą portu Thunderbolt. Pojawi się kilka wariantów tego laptopa - wszystkie będą korzystać z procesorów Intela 10. generacji z serii H (maksymalnie i9). Urządzenia mają grubość wynoszącą zaledwie 14,9 mm, a ważą 1,89 kg. Wyświetlacze 15,6" mają natywną rozdzielczość 4K i pokrywają 100% palety barw sRGB. Maksymalna jasność wynosi 60 nitów.

Legion Y740S ma dwie cechy niespotykane w innych laptopach gamingowych: czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania, dwa porty Thunderbolt 3 (obok dwóch USB 3.1 Gen 2 Typu A i czytnika kart pamięci). Laptop znajdzie się w sprzedaży w maju b.r., a sugerowana cena to 1099,99 USD, czyli ok. 4170 zł. Jednak aby skorzystać w pełni z jego możliwości, potrzebna będzie wspomniana karta zewnętrzna i BootStation. Urządzenie to kosztuje 249,99 USD (ok. 950 zł), zaś zalecane karty to AMD Radeon RX5700T, Nvidia GeForce GTX 1660Ti, RTX 2060 Super 8GB, RTX 2070 Super 8GB oraz RTX 2080 Super 8GB. Tak więc koszt wzrasta dwukrotnie. Zaletą jest możliwość montowania kart w stacji bez konieczności używania narzędzi.

Lenovo zaprezentowało także trzy nowe monitory: Legion Y25-25, G32qc Gaming Monitor oraz G27c Gaming Monitor. Y25-25 to model 24,5" z jakością obrazu Full HD, odświeżaniem 240Hz oraz jasnością na poziomie 400 nitów. G32qc to 31,5" z rozdzielczością QHD i odświeżaniem 144 Hz, a G27c to 27", jakość obrazu 1080p oraz odświeżanie 165Hz. Y25-25 trafi na rynek w czerwcu, w sugerowanej cenie 319 USD, a G32q oraz G27c już w marcu - ceny to odpowiednio 319,99 i 219,99 USD.

Ostatnie nowości od producenta to dwie myszki. Legion M600 Wireless Gaming Mouse ma wbudowana baterię, które ma zapewnić do 200 godzin pracy, a pięć minut ładowania pozwala na 10 godzin działania. Maksymalne DPI wynosi 16 000. Druga myszka to M300 RGB Gaming Mouse - tutaj DPI to 8000. Obie znajdą się w sprzedaży w czerwcu w cenach (odpowiednio) 79,99 i 29,99 USD.