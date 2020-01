CES 2020: MSI pokazuje laptopy gamingowe i desktop 5G

MSI jest obecne na targach CES 2020 i pokazało kilka nowych laptopów, w tym gamingowe. Ciekawym modelem jest desktop wspierający standard łączności 5G.

Niestety, szczegółowych informacji nie zaprezentowano, mamy tylko ogólne dotyczące każdego z modeli. Są one bardzo pobieżne, ale lepsze to niż nic. Tak więc oto wszystko, co jak na razie wiemy.

MSI GS66 Stealth Gaming Laptop to laptop, którzy można nabyć z opcjonalnym wyświetlaczem 300 Hz, tłumiącą hałasy obudową oraz systemem chłodzenia, składającym się z trzech wiatraczków. Producent twierdzi, że mają one najcieńsze ostrza na rynku. Urządzenie zasila bateria 99,9 WH. Drugi model to GE66 Raider i tutaj również można wybrać ekran 300 Hz. MSI zaprezentowało także model Creator 17, dedykowany twórcom treści. Urządzenia wypsoażono w ekran 17", pokazujące obraz w jakości 4K i z jasnością do 1000 nitów. Wspiera HDR1000, a matryca korzysta z diod miniLED. Dzięki temu pokrywa 100% palety kolorów DCI-P3. Prestige 14 (poniżej) to laptop z rodziny premium, zapewniający wysoką wydajność i wysokiej jakości obraz, do czego używa technologii True Pixel.

Nowy desktop MSI to MEG Aegis Ti5 Gaming Desktop. Korzysta z procesora Intel Core i9 10. generacji, grafiki Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, a także posiada wsparcie dla łączności 5G. Cóż, na dalsze szczegóły przyjdzie nam poczekać. Podobnie jak na więcej informacji na temat karty graficznej GeForce RTX 2080 Ti Lightning 10th Anniversary Edition Graphics Card. Na razie wiadomo tylko tyle, że ma ona wiatraczki TORX 3.0 oraz design TRI-FROZR Thermal Design i podświetlenie RGB.

Dwa kolejne nowe produkty to monitory Optix MEG381CQR i Optix MAG342CQR - oba mają zakrzywione wyświetlacze i korzystają z technologii kropek kwantowych. Zapowiedziano także monitor przenośny Optix MAG161, który będzie mieć zaledwie 5mm grubości. Na koniec zapowiedziano klawiaturę CK40 i myszkę CK30 oraz słuchawki bezprzewodowe CH 40.

Na informacje o szczegółowych specyfikacjach technicznych, cenach i datach premier musimy jeszcze poczekać.