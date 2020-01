CES 2020: MediaTek Dimensity 800 - procesor 5G dla średniaków

Na targach CES 2020 MediaTek zaprezentował oczekiwany przez branżę procesor dla średniaków - Dimensity 800 5G. Zobacz, co potrafi!

MediaTek produkuje procesor Dimensity 1000 dla flagowców, a dla telefonów ze średniej półki cenowej przeznaczony jest Dimensity 800. Układ ten wykonano w 7nm procesie technologicznym, co pozwoliło zintegrować z nim modem odpowiedzialny za łączność 5G. Wspiera agregację 2CC, co daje mu 30% większe pokrycie, niż w przypadku 1CC. Został stworzony dla częstotliwości używanych przez sieci sub-6GHz, zarówno SA, jak i NSA, co pozwala mu na obsługę (przy pomocy DSS - Dynamic Spectrum Sharing) zakresów 2G - 5G. Układ zbudowano z czterech rdzeni Cortex-A76 (taktowanie 2 GHz) oraz czterech Cortex-A55 (również 2 GHz). Zintegrowany układ graficzny korzysta z technologii HyperEngine. Efektem ma być większa wydajność osiągana w grach.

MediaTek Dimensity 800 wspiera sensory do 64 Mpix oraz podwójne układy 32 Mpix + 16 Mpix. Jak informuje producent, zastosowano w nim zaawansowane algorytmy SI - APU 3.0 - odpowiedzialne m.in. za autoekspozycję, autofokus, balanas bieli, redukcję szumów i HDR. A gdzie zobaczymy go w praktyce? MediaTek zapowiada, że Dimensity 800 5G pojawi się w tegorocznych smartfonach, jednak nie podał żadnych konkrtetnych szczegółów.

Źródło: MediaTek