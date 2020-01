CES 2020: Panasonic pokazuje HZ2000 - nowy OLED

Panasonic poinformował o wprowadzeniu na rynek telewizora HZ2000 z ekranem Master HDR OLED Professional Edition. Dostępny będzie w wersjach 55 i 65".

HZ2000 to pierwszy na świecie telewizor OLED, który oferuje użytkownikom funkcje Dolby Vision IQ i Filmmaker Mode, ma także HDR10+ oraz HLG Photo - jest to nowy format obrazów. Oryginalna technologia „Intelligent Sensing” firmy Panasonic ma za zadanie dynamicznie korygować obraz z uwzględnieniem warunków oświetlenia w otoczeniu. Dolby Vision IQ to inteligentna, automatyczna optymalizacja jakości obraz. Telewizor HZ2000 wyposażono w głośniki typu upward-firing. Ich rola to kierowanie dźwięku w górę, zwiększając dawane przez Dolby Atmos efekty przestrzenności. Obsługa asystentów głosowych umożliwia integrację HZ2000 z instalacją inteligentnego domu.

Ten telewizor OLED został dostrojony przez czołowego hollywoodzkiego kolorystę - Stefana Sonnenfleda. Ma to zagwarantować perfekcyjne oddanie barw podczas oglądania filmów. Urządzenie działa pod kontrolą systemu operacyjnego producenta - My Home Screen 5.0. W stosunku do wersji 4.0 wprowadzono szereg ulepszeń, min. usprawniono wyświetlanie niektórych tytułów w VOD, co ma ułatwić dostęp do treści. Preinstalowane serwisy streamingowe to m.in. Netflix i YouTube. Ponadto posiadacze tego modelu mogą korzystać z serwisu XUMO - możliwość odbierania kanałów od nadawców z całego świata, zintegrowana z programami wszystkich stacji.

Niestety, jak na razie nie podano ani ceny, ani dostępności nowych urządzeń.