CES 2020: Razer pokazuje swój desktop, router 5G i uniwersalne kontrolery

Na targach CES Razer pokazał uniwersalne, mobilne kontrolery do gier, desktop oraz router 5G.

Spis treści

Razer wziął sobie za cel stworzenie własnego ekosystemu wydajnych urządzeń i rozwiązań infrastrukturalnych. Pierwsze jego dwa elementy to Razer Kishi, uniwersalny kontroler kompatybilny z grami w chmurze oraz smartfonami Android i iOS oraz Razer Sila 5G Home Router - jest to pierwszy router 5G stworzony z myślą o grach.

Razer Kishi

Kontroler mobilny Razer Kishi korzysta z ergonomicznej formy, jaką znajdziemy w Razer Phone 2. Urządzenie wyposażono w gałki oraz analogowe elementy sterujące. Oprogramowanie dostarczone przez Gamevice ma zapewniać kompatybilność z większością aktualnie używanych smartfonów. W kontrolerze znalazły się porty USB-C lub Apple Lightning. Dzięki wsparciu dla GeForce NOW można używać ich także na PC. Trafią na rynek w tym roku, nie ma jednak dokładnej daty premiery oraz informacji o cenach.

Razer Sila 5G

Razer Sila 5G ma zapewnić graczom szybki transfer danych, eliminując opóźniania w grach. Działae na silniku RazTrack FasTrack, a dzięki wbudowanej baterii może pełnić funkcję mobilnego punktu dostępowego 5G i dawać dostęp do szybkiego internetu w każdym miejscu. Jest to ruter, który ma sprawdzić się również na co dzień w domu, a gdy chce się grać bez opóźnień - wystarczy uruchomić Tryb Gaming. Jak podaje producent: " Razer Sila 5G umożliwia użytkownikom ustalenie priorytetów między sprzętem, takim jak Xbox lub komputer stacjonarny i ma na celu optymalizację usług wspierających granie w chmurze. Ponadto dedykowany wskaźnik powiadomi użytkowników o zmianie priorytetu, co pozwala kontrolować go w dowolnej chwili." Można nim sterować za pomocą aplikacji mobilnej.

Tomahawk Gaming Desktop

Tomahawk Gaming Desktop to modułowy system do komputerów stacjonarnych, korzystający z obudowy Razer Tomahawk N1. Została wykonana z aluminium, a z obu stron znajdują panele ze szkła hartowanego. Wentylacja odbywa się poprzez górną część obudowy. Można ją otworzyć bez konieczności używania narzędzi. Najmocniejsza specyfikacja to procesor Intel Core-i9, 64 GB pamięci RAM DDR4 i grafika NVIDIA GeForce RTX 2080 Super.

Razer Tomahawk Gaming Desktop będzie dostępny w pierwszej połowie 2020 roku. Obudowę będzie można kupić samodzielnie.