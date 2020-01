CES 2020: Samsung pokaże nowe monitory Odyssey

Samsung zaprezentuje niebawem nowe monitory gamingowe z rodziny Odyssey.

Rodzina monitorów Samsung Odyssey składa się z 49-calowych G9 oraz G7, które występują w wariantach 32 i 27". Wszystkie oferują jakość QLED, czas reakcji 1ms oraz wysoką częstotliwość odświeżania 240Hz. Są wyposażone w mechanizm Adaptive Sync, DisplayPort 1.4 oraz mają certyfikat G-SYNC. Producent zapowiada, że ich design będzie taki, "jaki powinny mieć monitory gamingowe". Jak można łatwo odgadnąć po nazwie, G9 ma być bardziej atrakcyjny od G7. I rzeczywiście - jest to pierwszy na świecie model dual QHD - oferuje imponującą rozdzielczość 5120x1440 pikseli w proporcjach 32:9 i jasnością do 1000 nitów. Posługuje się technologią kropek kwantowych, co w połączeniu z panelem HDR1000 VA ma dawać wspaniałe kolory i wysoki kontrast.

Zarówno G9, jak i G7, to monitory zakrzywione. G7 oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli z maksymalną jasnością 600 nitów. Modele te mają certyfikat HDR600. Są tańszymi odpowiednikami G9. Wszystkie cechuje podświetlenie z tyłu i z przodu oraz cienkie ramki. Można ich używać zarówno w pozycji horyzontalnej, jak i wertykalnej. Mają pojawić się w sprzedaży w drugim kwartale 2020 roku, jednak Samsung nie podał póki co jej cen.