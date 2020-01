CES 2020: Samsung pokazuje Galaxy Chromebook 2w1

Na targach CES 2020 Samsung pokazał swoje najnowsze urządzenie z Chrome OS - Galaxy Chromebook. Jest to model konwertowalny z mocnymi podzespołami i technologiami.

Galaxy Chromebook to urządzenie klasy premium, którego cena zaczyna się od 999,99 dolarów (ok. 3,8 tys. zł). Będzie dostępne w pierwszym kwartale tego roku. W sprzedaży znajdą się dwie wersje kolorystyczne - Fiesta Red oraz Mercury Gray. Już wiadomo, że będzie to najcieńszy Chromebook Samsunga w historii - grubość urządzenia wynosi dokładnie 9,9 mm. Jak podaje producent, zostało stworzone do codziennego, intensywnego użytkowania, dlatego ma mocną obudowę z aluminium. Można używać go w formie laptopa lub tableta. Sprzedawany jest wraz z rysikiem, pozwalającym na pisanie i rysowanie po ekranie AMOLED o przekątnej 13,3". Jakość obrazu to 4K.

Jednostką centralną urządzenia jest 10. generacji procesor Intel Core. Może on korzystać nawet z 16GB pamięci RAM LPDDR3. Na dane użytkownika i system przeznaczono dysk SSD - jego maksymalna pojemność to 1TB. Łączność bezprzewodowa to Wi-Fi 6 (Gig+, 802.11ax 2x2), mamy też transmiter Bluetooth 5.0. W obudowie znalazły się dwa głośniczki o mocy 2W każdy. Za grafikę odpowiada zintegrowany z procesorem układ Intel UHD Graphics. Data wprowadzenia urządzenia na rynek nie została jeszcze podana.