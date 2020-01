CES 2020: Samsung pokazuje kolejne telewizory 8K, a także nowe The Frame i The Wall

Samsung Q950TSA to znaczne ulepszenie w stosunku do Q900 8K, który jest jednym z najlepszych obecnie telewizorów na rynku. Jednak nie jest to jedyna nowość producenta.

Nie należy mylić Q950TSA z zaprezentowanym przez firmę Samsung modelem "bezramkowym" Q950TS 8K TV. Specyfikacja opisywanego tutaj nie została podana, jednak ma on otrzymać podstawkę podobną do iMac, a także będzie jednym z najcieńszych obecnie telewizorów na rynku - poniższe zdjęcie pokazuje, jak prezentuje się widziany z boku.

Podobnie jak większość high-endowych modeli producenta, będzie korzystać z rozwiązania One Connet, która pozwoli podpiąć do telewizora wszystko za pomocą zaledwie jednego kabla. Model ten zaoferuje skalowanie obrazu do rozdzielczości 2K i 4K, będzie również wyposażony w różnego rodzaju smart-aplikacje firmy, pozwalające na korzystanie z całego ekosystemu w ramach internetu rzeczy.

The Frame i The Wall

Telewizory z rodziny The Frame doczekały się wersji 32" i 75". mają one wyraźne ramki oraz dostarczane są z takimi akcesoriami, jak No-Gap Wall Mount oraz Jeden Niewidzialny Kabel, co w połączeniu z trybem ArtMode 3.0, oferującym dostęp do ponad 1200 dzieł sztuki (potrzebna jest płatna subskrypcja w Samsung Art Store) pozwala na ustawienie go w salonie jako ozdoby. Samsung podaje, że ulepszył sensory odpowiedzialne za dopasowywanie jasności w stosunku do natężenia światła otoczenia.

The Wall, czyli telewizory ścienne, korzystają z micro-LED. Zaprezentowano cztery nowe modele o rozmiarach 88, 93, 110 oraz 150", a także specjalnego kolosa 292". Dołączają one do znadującyh się już na rynku modeli 75, 146 i 219". Ze względu na zastosowanie micro-LEDów, są to modele bardzo kosztowne i dedykowane raczej zastosowaniom komercyjnym, niż domowym.