CES 2020 - Samsung wprowadza przenośne dyski SSD z czytnikiem linii papilarnych

Uwierzytelnianie biometryczne trafiło do najnowszych przenośnych dysków SSD od Samsunga.

Na targach Consumer Electronics Show Samsung skupił się głównie na prezentacji nowej linii telewizorów przeznaczonych na 2020 rok, ale nie zapomniał także o innych produktach. Pokazano także nowy model przenośnego dysku SSD. Samsung T7 Touch posiada nieprzypadkową nazwę, ponieważ w jego obudowie umieszczono czytnik linii papilarnych, który doskonale znamy z nowoczesnych smartfonów.

Uwierzytelnianie biometryczne za pomocą czytnika linii papilarnych będzie zabezpieczać pliki znajdujące się na dysku. Dodatkowo nowy model charakteryzuje się prawie dwa razy większą prędkością transferu danych od swojego poprzednika - Samsunga T5 SSD.

Koreańczycy do budowy nowego przenośnego dysku SSD wykorzystani interfejs USB 3.2 Gen 2, dzięki któremu T7 Touch jest w stanie zaoferować prędkość odczytu i prędkość zapisu na poziomie 1050 MB/s oraz 1000 MB/s. Oczywiście, aby osiągnąć takie rezultaty dysk musi być podłączony do komputera PC lub laptopa wyposażonego w port USB Typu C z obsługą interfejsu USB 3.2 Gen 2. Na szczęście standard ten jest coraz bardziej popularny i pojawia się już nawet w tańszych konstrukcjach.

Dysk Samsung T7 Touch może być także podłączony do urządzeń przenośnych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Urządzenie wykrywane jest wtedy jako zewnętrzna pamięć masowa po podłączeniu do smartfona lub tabletu za pomocą przewodu USB Typu C -> USB Typu C.

Przenośny dysk SSD Samsung T7 Touch wykorzystuje 256 bitowe szyfrowanie AES dla zapewniania dodatkowego bezpieczeństwa danych. Czytnik linii papilarnych posiada wbudowaną diodę LED Motion, które informuje użytkownika o statusie pracy dysku. Samsung T7 Touch sprzedawany będzie w konfiguracjach, które zaoferują 500 GB, 1 TB lub 2 TB pamięci masowej. Pierwsze egzemplarze trafią do sklepów jeszcze w tym miesiącu.

Ceny detaliczne Samsung T7 Touch na rynku amerykańskim to 129,99 dolarów (około 500 zł netto), 229,99 dolarów (około 880 zł netto) oraz 399,99 dolarów (około 1530 zł netto) odpowiednio dla wersji o pojemności 500 GB, 1 TB oraz 2 TB.

Dyski sprzedawane będą w kolorach srebrnym i czarnym. Producent poinformował także, że w drugim kwartale roku do sklepów trafi tańsza wersja bez wbudowanego czytnika linii papilarnych.

