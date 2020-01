CES 2020: SanDisk pokazuje dysk SSD o pojemności 8TB

Rok temu na targach CES SanDisk pokazał kilka interesujących prototypów, jak dysk flash 4TB. W tym roku główna atrakcja to przenośne SSD o pojemności 8TB, ale na tym nie koniec.

Ten ośmioterabajtowy dysk SSD zwraca uwagę prędkością transferu danych - osiąga do 20GBps po podpięciu przez USB. Jak podaje SanDisk, ma niewielkie rozmiary i może zmieścić się w kieszeni, co pozwala na zabieranie kolosalnych ilości danych ze sobą. Niestety, poza poinformowaniem o istnieniu takiego modelu, nie było o nim żadnych informacji - ani daty premiery, ani też sugerowanej ceny (choć jak łatwo się domyślić, będzie duża). Pokazano natomiast nowy dysk przenośny SSD o pojemności 1TB - Ultra Dual Drive Luxe. Aby osiągnąć pełną przepustowość, wymaga gniazda USB typu C, a ponieważ ma także wejście przeznaczone do USB typu A, można korzystać z niego również przy smartfonach. Dual Drive Luxe będzie dostępny już w tym kwartale 2019 roku w kilku wersjach pojemnościowych. Zaprezentowano tylko cenę wariantu 32GB - wynosi ona ok. 42 zł (10,99 USD). Na stronie producenta już można zamawiać ją w przedsprzedaży.

Kolejny zaprezentowany przez SanDisk produkt to ibi. Mamy tu dysk 1TB, który może służyć jako osobista chmura do backupu plików audio i wideo. Transfer pomiędzy ibi a urządzeniami ułatwia dedykowana aplikacja - pozwala ona m.in. na planowanie automatycznego wykonywania kopii zapasowych oraz jednoczesną obsługę wielu urządzeń. Ponadto oferuje wiele ciekawych funkcji, jak prywatne dzielenie się wybranymi plikami (funkcja Inner Circle), streaming zdjęć i wideo do telewizora poprzez Amazon Fire TV, Chromecast czy Roku. Urządzenie jest dostępne w przedsprzedaży - cena to 129.99 USD (ok. 495 zł).

Ostatnia nowość od producenta to dysk dla graczy WD_Black P50 Game Drive SSD. Jak podaje SanDisk, jest to pierwszy w historii dysk pozwalający na osiągnięcie przepustowości 20 Gbps. Dostępny będzie w wersjach 500 GB (cena 179,99 USD), 1TB (249,99 USD) oraz 2TB (cena nie została jeszcze podana).