CES 2020 - Sony prezentuje elektryczny samochód Vision-S

Sony zabiera się za produkcję samochodów. Na targi CES przywieziono koncept Vision-S.

Sony nie jest pierwszą firmą technologiczną, która zaprezentowała koncepcyjny samochód. Niestety od konceptu do finalnego produktu daleka droga. Sprawdzamy, co oferuje Vision-S i jakie są szanse, że za kilka lat pierwsze samochody z logo Sony pojawią się na ulicach.

Źródło: gizmochina.com

Obecność Sony na targach Consumer Electronics Show 2020 była pewnikiem. Liczyliśmy na to, że Japończycy zaprezentują swoją konsolę PlayStation 5, ale zamiast niej otrzymaliśmy znacznie większy i nie mniej ciekawy produkt. Mowa o w pełni elektrycznym samochodzie koncepcyjnym Sony Vision-S.

Ponieważ Sony jest firmą technologiczną, a nie motoryzacyjną to podczas prezentacji skupiono się na technologiach, jakie zastosowano w Vision-S. W samochodzie rozlokowano łącznie 33 czujniki w tym kamery CMOS oraz ToF. Zostały one rozmieszczone na całej karoserii i służą do wykrywania ludzi oraz przedmiotów znajdujących się w samochodzie oraz poza nim. Dodatkowo auto posiada system w pełni autonomicznej jazdy, technologię 360 Reality Audio oraz panoramiczne wyświetlacze wbudowane w deskę rozdzielczą.

Sony informuje, że prawdziwą innowacją w Vision-S jest połączenie wszystkich zebranych danych w logiczną całość, dzięki której komputer jest w stanie określić sytuacje i odpowiednio zareagować z mniejszym prawdopodobieństwem pomyłki. Japończycy nie są także zupełnie nowi w branży motoryzacyjnej. Ich sensory CMOS wykorzystywane są między innymi przez Toyotę i Lexus'a.

W środku Vision-S oferuje najnowsze dostępne zdobycze technologiczne. Deska rozdzielcza zbudowana jest z ekranów panoramicznych rozciągających się po całej szerokości kabiny. Nieco mniejsze paneli umieszczone są z tyłu za zagłówkami przednich foteli. Większość z nich służy do obsługi systemu infotainment auta, ale niektóre mogą wyświetlać podgląd na żywo z kamer i czujników zamontowanych w aucie.

Sony przy budowie Vision-S współpracowało z liderami branżowymi takimi, jak Bosch, Continental, Genetex, Magma oraz Nvidia.

Sony na targach CES 2020 potwierdziło, że Vision-S na zawsze pozostanie samochodem koncepcyjnym i nie zostanie wprowadzony do sprzedaży. Jest to makieta technologiczna pokazująca możliwości firmy Sony.

