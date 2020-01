CES 2020: TCL zapowiada modele 10 5G, 10L i 10 Pro

Chiński producent TCL zaprezentował na targach CES 2020 trzy nowe modele smartfonów. Nie są to jednak Alcatele, ale pierwsze smartfony pod własną nazwą, a jeden z nich będzie pierwszym modelem 5G w historii firmy.

Seria TCL oznaczona numerem 10 to trzy urządzenia: TCL 10 5G, TCL 10L oraz TCL 10 Pro. Niestety, większość specyfikacji pozostaje jak na razie nieznana - ma zostać przedstawiona na Mobile World Congress w przyszłym miesiącu. Wiemy tylko tyle, że TCL 10 5G używa procesora Snapdragon z serii 7, co sugeruje model Snapdragon 765 z modemem Snapdragon X52. Producent zapowiada, że będzie kosztować poniżej 500 USD, co czyni z niego jeden z najtańszych modeli 5G na rynku. Jak widzimy na powyższej grafice, model ten jest prawie bezramkowy, a z tyłu, ponad czytnikiem linii papilarnych, ma zestaw czterech obiektywów. Na stronie amerykańskiego oddziału TLC można znaleźć informację, że główny obiektyw to 64Mpix. Sam zaś producent bardzo zachwala wyświetlacz - pokazuje go ten teaser:

O TLC10L i TLC 10Pro nie wiemy dużo, ale można przypuszczać, że to modele 4G i będą mieć słabszy aparat tylny. Jak na razie TLC podaje, że w pierwszym rzucie telefony trafią do Ameryki Północnej, a dopiero potem mają być rozprowadzane do innych rejonów świata.

