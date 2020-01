CES 2020 - Telewizory Samsunga i LG już wkrótce z Filmmaker Mode

Koreańczycy implementują w najnowszych modelach rozwiązanie, które wyeliminuje efekt mydlany i rozmycie obrazu.

Najnowsze inteligentne telewizory Samsunga z serii na 2020 rok zaoferują w przyszłości tryb filmowy, który zrezygnuje z wygładzania ruchu. Informacja ta została ujawniona przez UHD Alliance na trwających właśnie targach Consumer Electronics Show 2020 w Las Vegas.

Źródło: samsung.com

Efekt wygładzania ruchu jest domyślnie włączony w wielu modelach telewizorów HD, Full HD, 4K i 8K i powoduje, że podczas szybkiej akcji obraz jest nienaturalnie rozmywany, co często nazywane jest efektem mydlanym.

Najnowszy tryb Filmmaker Mode został zaprojektowany przez UHD Alliance na potrzeby oglądania filmów i programów telewizyjnych. Wyłącza on efekt intensywnego wygładzenia ruchu po przetworzeniu obrazu zachowując przy tym oryginalne kolory, proporcję obrazu oraz liczbę klatek na sekundę, dzięki czemu obraz wydaje się znacznie bardziej naturalny.

Tryb Filmmaker Mode nie został zaprojektowany przez Samsunga i w przyszłości trafi także do innych telewizorów produkowanych przez LG, Vizio oraz Panasonic'a. Według Variety na targach Consumer Electronics Show 2020 w Las Vegas producent potwierdził, że nowa funkcja dostępna będzie jedynie na telewizorach z roku modelowego 2020 i nie trafi do starszych modeli z aktualizacją oprogramowania.

Wszystko wskazuje na to, że tryb Filmmaker Mode wymaga specjalnie przystosowanej płyty głównej i wymagana jest aktualizacja sprzętowa. Jeżeli plotki się potwierdzą to rozwiązanie pojawi się tylko w niektórych modelach telewizorów na 2020 rok producentów, którzy przynależą do UHD Alliance.

Źródło: sammobile.com