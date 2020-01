CES 2020: ThinkBook Plus z wyświetlaczem E Ink

ThinkBook Plus to najnowszy laptop, zaprezentowany przez Lenovo na targach CES 2020. Jakie są jego cechy?

Lenovo wystartowało z linią ThinkBook w maju 2019, a od tego czasu rzadko ją wzbogaca. Na trwających właśnie targach CES 2020 producent pokazał nowego członka rodziny - ThinkBook Plus. Już na pierwszy rzut oka zwracają uwagę dwa wyświetlacze - w tym jeden to E Ink o przekątnej 10,8". Można po nim pisać za pomocą dołączonego rysika Lenovo Precision Pen, dzięki czemu powinien przydać się w pracy. Główny wyświetlacz to 13,3" - pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD. Całość do działania napędza 10. generacji procesor firmy Intel. W obudowie znajdziemy port USB 3.1 Gen 1 Typu C, dwa porty USB 3.1 Gen 1 Type-A oraz wejście HDMI 1.4b. Za jakość dźwięku odpowiadają głośniki Harman, wspierające Dolby Audio oraz Amazon Alexa.

Lenovo zaprezentowało od razu pokrowiec na ThinkBook 13.3" - Plus Sleeve. Wykonany z mikrofibry, ma za zadanie chronić laptopa, a w środku przewidziano osobne miejsce na rysik. Do kupienia osobno, podobnie jak myszka ThinkBook Bluetooth Silent Mouse. Sprzedaż ma rozpocząć się w marcu, a cena za ThinkBook Plus wynosi 1199 USD - czyli ok. 4800 zł. Jeśli ktoś byłby zainteresowany dodatkowo pokrowcem, zapłaci za niego 44,99 USD (190 zł), a za myszkę należy wyłożyć 39,99 USD (ok. 155 zł).