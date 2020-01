CES 2020: ThinkPad X1 Fold czyli składany tablet za 9,5 tys. zł

CES 2019 to pojawienie się składanych smartfonów, a CES 2020 - składanych smartfonów, tabletów, a nawet laptopów. ThinkPad X1 Fold to kolejne urządzeneie tego typu.

ThinkPad X1 nie jest żadna nowością - pierwszy raz pisaliśmy o nim w maju 2019, ponownie - w sierpniu. Jednak opisujemy tu ThinkPad X1 Fold - i to Fold odróżnia ten model od poprzednika. Co można o nim powiedzieć? przede wszystkim to, że jest dedykowany biznesowi, a jego cena to 2499 USD. Ma pojawić się na rynku w połowie 2020 roku i jest określony jako "5G -ready".

Swoją budową przypomina notebook, który można składać. Można go również ustawić - co pokazuje powyższe zdjęcie - jednak wymaga specjalnego stojaczka (cena: 24 USD). Można do niego dokupić także klawiaturę o nazwie The Lenovo Fold Mini Keyboard, łączącej się z urządzeniem przez Bluetooth. W koszcie urządzenia jest za to rysik. Po rozłożeniu ThinkPad X1 Fold to wyświetlacz pOLED 13,3" (2048x1536 pikseli, jasności 300 nitów). Można także zgiąć w pół, tworząc laptop - tu właśnie przyda się wspomniana klawiatura, a jeśli ktoś woli - może korzystać z wyświetlonej w dolnej części urządzenia klawiatury ekranowej.

Urządzenie w formie rozłożonej może wyświetlać dwa niezależne obrazy - jeden na jednej połowie wyświetlacza, drugi na drugiej. Obudowa wykonana z włókna węglowego sprawia, że ThinkPad X1 Fold waży zaledwie 998 gramów. A co w niej? O procesorze nic póki co nie wiemy, poza tym, że jest to Intel Core, korzystający z Intel Hybrid Technology. Być może mowa o którymś przedstawicielu rodziny Lakefield. Ma on do dyspozycji 8GB RAM LPDDR4X (4267MHz) oraz obsługuje dyski PCIe-NVMe M.2 do 1TB. Zasilanie to akumulator 50 Wh, mający pozwalać na 11 godzin pracy. Będzie działać pod kontrolą systemu Windows 10 Pro.