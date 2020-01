CES 2020: Vizio ogłasza wejście na rynek telewizorów OLED

Vizio w ten sposób stanie się trzecim głównym graczem na rynku OLED TV - po LG i Sony.

Vizio zaprezentował dwa pierwsze modele OLED - 55" i 65". Ona pokazują obraz w rozdzielczości 4K i korzystają z najnowszego procesora producenta: Vizio IQ Ultra, który zostanie także użyty w nowych telewizorach LCD z linii PX i P9. Ponadto zapowiedziano pojawienie się 85-calowego modelu w tym roku. We wszystkich telewizorach Vizio OLED zostanie wprowadzony tryb AutoGameMode, który ma zapewnić optymalne wrażenia z cyfrowych rozgrywek. Producent zapowiedział, że nowy procesor ma trafić również do planowanych modeli z tańszych linii V5, M7 oraz M8.

Smartcast 4.0 to kolejna nowość, zaprezentowana na CES 2020. Jest to podrasowany system, który umożliwi powiększenie biblioteki treści, szybsze przeglądanie i większą personalizację. Smart Voice, czyli zdalne sterowanie głosem, także zostało przebudowane i łatwiej teraz skorzystać z pomocy takich asystentów, jak Alexa, Google Home czy Siri. A skoro przy głosie jesteśmy - tutaj Vizio także zaprezentowało sporo nowości. Główna to system Elevate Sound Bar - składa się na niego bezprzewodowa listwa dźwiękowa z 8-calowym subwooferem i trzema głośnikami, która automatycznie dopasowuje sposób emitowania dźwięku do treści. Korzysta z Dolby Atoms oraz DTS:X.

Oprócz tego producent pokazał systemy dźwięków z serii M, w konfiguracjach 5.1 oraz 5.1.2, emitujące dźwięk przestrzenny 3D dzięki zastosowaniu DTS Virtual:X.