CES 2020: ZOTAC zaprezentuje nowe miniPC

Popularny producent komputerów miniPC z Hong Kongu, zapowiada pokazanie kilku nowych, interesujących modeli podczas targów CES 2020.

Jednym z nich będzie Inspire Studio (zdjęcie powyżej). Urządzenie jest dedykowane kreatorom treści. Posługuje się własnymi wariantami kart graficznych GeForce RTX SUPER, zaś moc do pracy dają mu 8-rdzeniowe procesory Intel - najsilniejszy to Core i7. Wiemy, że będzie dysponować do 32GB RAM, dyskiem SSD o pojemności 512GB, przeznaczonym na system Windows 10 Pro, a także jednym HDD o pojemności 2TB. W obudowie znajduje się podwójny Ethernet oraz nadajnik Wi-fi 6.

Kolejne urządzenie zalicza się do "ultra-cienkiej" linii ZBOX, której jednostkami centralnymi są procesory Intel Core i5. Pierwsze to ZBOX MI643. Mierzy sobie 28,5 mm grubości, a jego obudowa jest pełna otworów wentylacyjnych. Można zamontować go na ścianie, korzystając ze standardu VESA. Obsługuje Wi-fi 802.11 acm a także ma transmiter Bluetooth 5 i dwa porty Ethernetowe po 1 gigabicie każdy. Maksymalna ilości pamięci RAM, jaką obsłuży, to 64GB (DDR4). Przewidziano w nim miejsce na dwa dyski SSD typu M.2.

CI341 to przedstawiciel serii ZBOX C. Dość podobny do poprzednika, ale ma pasywne chłodzenie i jest większy - 32,1 mm grubości, a także nie tak mocny. Zastosowano tu procesor Celeron N4100.

Ponadto ZOTAC odświeży swoją rodzinę MAGNUS za pomocą kart graficznych GeForce RTX SUPER oraz wprowadzi do nich 45W procesory Core i5 i i7 z możliwością obsługi do 64GB pamięci RAM DDR4. Jedyny wyjątek to MAGNUS EN92080V z kartą RTX 2080 i procesorem Intel Core i9. Oprócz tego pokazany zostanie VR GO 3.0, czyli plecak do rzeczywistosci wirtualnej z procesorem Intel Cotre i7 oraz grafiką RTX 2070. Ma podobny design do poprzednika, jednak wspiera SPECTRA 2.0 RGB.

Dokładne specyfikacje i ceny zostaną podane dopiero na targach CES 2020.