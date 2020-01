CES 2020: konferencja LG

O godzinie 17 czasu polskiego rozpoczęła się na targach CES konferencja LG. Co ciekawego pokazano?

LG rozpoczęło od prezentacji swoich zaawansowanych systemów SI, które używają m.in. uczenia maszynowego, nabywającego doświadczenia w miarę upływu czasu. Zaprezentowano wykorzystanie SI w życiu codziennym oraz pracy. Zapowiedziano, że wkrótce SI zmieni nasze życie... i na tym się skończyło. Może to sugerować, że LG będzie stawiać na internet rzeczy w połączeniu ze sprzętami swojej produkcji. Motto zaawansowanego wykorzystania SI brzmi: "dom jest wszędzie". LG zaprezentowało schemat łączący SI, big data oraz urządzenia konsumenckie (oczywiście produkcji LG). I jak zapowiedział prowadzący - nie będzie to tylko innowacja, ale całkowita transformacja, stawiająca na otwartą współpracę. A wśród firm, z którymi będzie współpracować nad rozwojem ekosystemu, jest m.in. Qualcomm.

LG ThinQ - nazwa doskonale nam znana - to marka urządzeń, które mają "proaktywnie dbać o użytkownika". Producent pochwalił się, że robi to już ponad milion urządzeń, a jako przykład ich ewolucji pokazał rozwój pralek swojej marki, ze szczególnym uwzględnieniem LG TWIN WASH. Nie obyło się również bez zaprezentowania zalet nowoczesnych kuchenek oraz lodówek. Kolejna część konferencji to telewizory - pochwalono się, że modele LG OLED to najlepiej sprzedające się produkty w historii filmy, zaprezentowano również, co konkretnie oznacza Real 8K - a także co daje użycie zastosowanych technologii, jak NanoCell. Ciekawa zapowiedź to NextgenTV - nowa seria telewizorów, korzystających z protokołu sieciowego, co pozwoli nie tylko na odbieranie treści, ale również ich wysyłanie. W pierwszej serii tych telewizorów znajdzie się sześć modeli OLED producenta. Będą korzystać z platformy webOS. Zalety tego rozwiązania pochwalił sam Christopher Nolan.

Jedną z ciekawych funkcji nowych modeli ma być rozpoznawanie miejsc, rzeczy oraz przedmiotów. Na przykład zobacz się w filmie jakiegoś aktora - można zapytać SI, kto to jest. Podobnie rzecz się ma z miejscami oraz przedmiotami pokazującymi na ekranie. Dla graczy przygotowano specjalne rozwiązania technologiczne, mające zwiększyć immersję w każdej grze. Stoi za tym współpraca z nVidią i G-Sync, rozpoczęta w 2015 roku. Wkrótce nie tylko monitory, ale również telewizory producenta mają otrzymywać certyfikaty G-Sync.

Zgodnie z zapowiedziami, pokazano w praktyce rozwijany ekran oraz mający specjalny design telewizor do wieszania na ścianie, który ma wyświetlać obrazy z galerii sztuki udostępnionej przez producenta (coś podobnego pokazał dziś Samsung).

Zapowiedziano także LG Signature. Zaawansowane urządzenia, jak np. szafka na wino, gdzie zamiast szyby mamy ekran i wystarczy go dotknąć, aby zobaczyć zawartość bez konieczności otwierania.

Podsumowując: LG stawia mocno na SI w internecie rzeczy oraz ulepszanie telewizorów i sprzętu AGD. Z zapowiedzi wynika, że rozwiązanie te są praktyczna i rzeczywiście mogą wpłynąć na jakość naszego codziennego życia.