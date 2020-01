CES 2020: trzy nowe monitory gamingowe Predator

Acer zaprezentował na targach CES 2020 trzy monitory dla graczy: 32-calowy (Predator X32), 37,5-calowy (Predator X38) i 55-calowy (Predator CG552K). Zobacz ich możliwości.

Predator CG552K

55-calowy Predator CG552K polecany jest przez Acer graczom konsolowym. Wyposażono go w panel OLED 4K (3840 × 2160) z jasnością do 400 nitów i odwzorowaniem kolorów na poziomie Delta E < 1 oraz pokryciem 98,5% gamy barw DCI-P3. Obsługuje zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) przez HDMI, jest także zgodny z technologią Adaptive Sync. Maksymalna częstotliwość odświeżania to 120 Hz, a czas reakcji zaledwie 0,5 ms. Monitor ma wbudowany czujnik światła, aby dostosować jasność ekranu do poziomu oświetlenia otoczenia. Na tym nie koniec - kolejny dodatek to czujnik zbliżeniowy - gdy wykrywa ruch, monitor budzi się, a gdy nie ma ruchu przez dłuższy czas, przechodzi w tryb energooszczędny. W obudowie znajdziemy trzy porty HDMI 2.0, dwa porty DisplayPort v1.4, port USB C oraz dwa porty USB 2.0 i USB 3.0, a także dwa głośniki o mocy 10W każdy.

Predator CG552K będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2020 roku w cenie od 11 999 zł.

Predator X38

Predator X38 to 37,5" to jakość obrazu UWQHD (3840 × 1600 pikseli). Obsługuje standard NVIDIA G-SYNC, a panel odwzorowuje kolory na poziomie Delta E < 1 i pokrywa 98% przestrzeni kolorów DCI-P3. IO jego jakości może świadczyć certyfikat VESA DisplayHDR 400. Ma wysoką częstotliwość odświeżania 175 Hz przy czasie reakcji 1 ms, dlatego dedykowany jest graczom oraz do wyświetlania dynamicznie zmieniających się treści. W obudowie umieszczono złącza HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, cztery porty USB 3.0 oraz dwa głośniki o mocy 7 W.

Predator X38 znajdzie się w sprzedaży na przełomie maja i czerwca 2020 roku - sugerowana cena to 9 999 zł.

Predator X32

Trzeci, najmniejszy model, to Predator X32. Ma 1152-strefowy panel IPS LED z funkcją przyciemniania lokalnego i rozdzielczością UHD (3840 × 2160), wykorzystuje technologię NVIDIA G-SYNC Ultimate, co pozwala na wysoki kontrast i odświeżanie 144 Hz. Również posiada certyfikat VESA DisplayHDR 1400, dzięki czemu oferuje i odwzorowuje barwy zgodnie ze współczynnikiem Delta E < 1, a także pokrywa 99% gamy kolorów AdobeRGB i 89,5% gamy Rec. W obudowie znalazły się trzy porty HDMI 2.0, cztery porty USB 3.0 oraz złącze DisplayPort 1.4.

Predator X32 będzie można nabyć od lipca 2020 roku. Jego cena to 14 499 zł.