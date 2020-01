CES 20202: ASUS ROG prezentuje Zephyrus G14 i G15

Na pokładzie nowych urządzeń grafika RTX oraz procesory Ryzen 4000.

AMD ogłosił nowe procesory Ryzen 4000, a ASUS niemal od razu obwieścił, że trafią one do laptopów gamingowych ROG (Republic of Gamers). Laptopy te to Zephyrus G14 oraz G15, a oprócz nowego procesora będą wyposażone w karty graficzne RTX. Konkretnie - w urządzeniach tych znajdziemy AMD Ryzen 7 4800HS, zaś najmocniejsza karta graficzna to Nvidia RTX 2060 GPU.

Oba obsługują do 32GB RAM DDR4 (3200 MHz) oraz dyski SSD o pojemności maksymalnej 1TB. Jakie są różnice? G15 ma wyświetlacz Full HD 15,6", a dzięki technologii Adapative Sync dysponuje odświeżaniem ekranu 240 Hz. Pokrywa 100% palety kolorów sRGB, a z przodu ma dwa głośniki używające technologii Smart Amp, pracujące w standardzie 7.1. Grubość urządzenia to 19,9 mm, a zastosowane wentylatorki n-Blade mają zapewniać o 17% lepszą cyrkulację powietrza, niż w poprzednich laptopach. System jest tak zaprojektowany, aby wyrzucać również kurz. Zephyrus G15 wspiera ładowanie 65W. W obudowie znajdziemy port USB typu C (3.2 Gen 2), DisplayPort 1.4, trzy porty USB typu A 3.2 Gen 1 oraz po jednym Ethernet, HDMI 2.0b i jack 3.5mm.

Zephyrus G14 to ekran 14", do wyboru - Full HD lub WQHD. W pierwszym przypadku odświeżanie ekranu to 60-120 Hz, mamy także Adaptive Sync, w drugim - tylko 60 Hz. Ponad połowa matrycy to 1212 diod miniLED - rozwiązanie takie zostało przez ASUS nazwane "wyświetlaczem AniMe". Ma przełożyć się na optymalizację obrazu. G14 to pierwszy model ROG, korzystający z zawiasu ErgoLift, który umożliwia przesuwanie klawiatury po otwarciu. Grubość urządzenia to 17,9 mm. Zastosowany akumulator ma umożliwić ponad 10 godzin wydajnej pracy i podobnie do G15 - umożliwia ładowanie 65W. Złącza sa te same, jednak z jednym wyjątkiem - porty USB typu A saą dwa.

Oba laptopy trafia na rynek w tym roku, nie znamy jednak daty premiery oraz cen.