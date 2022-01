CES 2022 - ASUS prezentuje nowe Zenbooki OLED na 2022 rok

Jesteśmy świeżo po prezentacji firmy ASUS, która odbyła się podczas trwających od 4 do 8 stycznia targów CES 2022. Producent zaprezentował nam swoje nowości na 2022 rok. Czy jest na co czekać?

Spis treści

ASUS Zenbook Fold OLED

Najbardziej ekscytującą częścią pokazu było przedstawienie modelu ASUS Zenbook 17 Fold OLED - pierwszego laptopa ze składanym ekranem o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości wyświetlacza wynoszącej 2560 × 1920 pikseli w proporcji 4:3 oraz wsparciem dla technologii HDR i OLED. Za znajdujący się wewnątrz układ dźwiękowy odpowiada marka Harman/Kardon, wspierany przez system czterech głośników oraz Dolby Atmos.

To, co jednak najbardziej wyróżnia to urządzenie, to różnorodność w kwestii jego zastosowania. Laptop może zostać wykorzystany na wiele sposób: jako czytnik e-booków, standardowy komputer stacjonarny, czy chociażby na prawdę duży tablet. Klienci otrzymują w zestawie również magnetyczną klawiaturę, którą można przyłączyć do dolnej części ekranu, zamieniając dotykowe przyciski na bardziej klasyczny układ. Dzięki takiemu zastosowaniu, ASUS Zenbook Fold OLED może służyć również jako klasyczny laptop.

Źródło: ASUS

ASUS chwali się również kamerą wbudowaną w to urządzenie. Jak podaje producent, wspiera ona standard QHD w 5 Mpix, oferując aż dwa dodatkowe czujniki:

Color Sensor - automatycznie ustawia jasność oraz temperaturę kolorów na ekranie w zależności od pomieszczenia.

- automatycznie ustawia jasność oraz temperaturę kolorów na ekranie w zależności od pomieszczenia. HD IR Camera - ułatwia korzystanie z funkcji Windows Hello i zabezpieczenia komputera.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED będzie działać w oparciu o Windows 11, a w swojej maksymalnej konfiguracji oferować będzie: procesor Intel Core i7-1250U, układ graficzny Intel Iris Xe oraz 16 GB pamięci RAM. Będzie posiadać również wsparcie dla technologii WiFi 6E, dwa porty Thunderbolt 4 i mini jack 3,5 mm.

Źródło: ASUS

ASUS Zenbook 14 OLED

Model Zenbook 14 OLED jest bardziej klasycznym wydaniem, jakie znamy od lat. Producent oferuje to urządzenie w aż trzech kolorach:

Aqua Celadon oraz Ponder Blue - dla urządzeń z procesorami firmy Intel

Jade Black - dla urządzeń z układem firmy AMD

Źródło: ASUS

Co jednak pozytywnie zaskakuje, to obecność wsparcia dla HDR w zginanym, 14-calowym ekranie OLED z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Rozdzielczość ekranu to 2880 × 1800 pikseli, czyli 2,8K i 16:10. W laptopie znajdziemy również slot na kartę pamięci microSD, dwa porty Thunderbolt 4 oraz port USB-A. Zadowoleni będą również fani słuchawek przewodowych, gdyż swoje miejsce znalazło również klasyczne wejście audio jack 3,5 mm.

Źródło: ASUS

Sercem urządzenia, w wersjach Aqua Celadon oraz Ponder Blue, jest procesor Intel Core i7-1260P, wspierany przez 16 GB pamięci RAM w odmianie LPDDR5, 1 TB pamięci wewnętrznej PCIe 4.0 SSD oraz karta graficzna Intel Iris Xe. W przypadku wersji Jade Black, wewnątrz laptopa znajdziemy procesor AMD Ryzen 7 5825U w połączeniu z 16 GB pamięci RAM LPDDR4X i 1 TB pamięci wewnętrznej PCIe Gen3 SSD.

Źródło: ASUS

ASUS Zenbook 14 OLED Space Edition

Co ciekawe, omawiany powyżej model otrzymał również swoją specjalną, "kosmiczną" wersję - ASUS Zenbook 14 OLED Space Edition. Jedną z najbardziej wyróżniających to urządzenie nowości z pewnością jest dodatkowy ekran LCD umieszczony z tyłu urządzenia. Dzięki niemu można szybko sprawdzać na przykład godzinę lub stan baterii laptopa. Sterowanie dodatkowym ekranem odbywać się będzie za pomocą aplikacji MyASUS.

Kolejnymi ciekawymi dodatkami są dołączone do tego urządzenia certyfikaty: kosmiczny SMC-S-016A oraz militarny MIL-STD 810H.

Źródło: ASUS

Najważniejsza jest jednak moc operacyjna, która w modelu ASUS Zenbook 14 OLED Space Edition została znacznie zwiększona. W przypadku maksymalnej dostępnej konfiguracji otrzymujemy: 32 GB pamięci RAM, podwójne chłodzenie Dual Fan IceCool oraz procesor Intel Core i9-12900H. Jak podaje producent, maksymalny pobór mocy wynosi 45 W, natomiast wytrzymałość baterii jest na poziomie 64 Wh.

Na ten moment nie znamy cen, jakie przyjdzie nam zapłacić za przedstawione dzisiaj urządzenia.