CES 2022 - Intel ogłasza procesory mobilne Intel Core 12. generacji

Na czele nowej rodziny procesorów mobilnych będzie stać flagowy procesor Intel Core i9-12900HK - najszybszym procesor mobilnym w historii i najlepsza na świecie mobilna platforma do gier, z zbudowana w procesie Intel 7.

Dziś na targach CES 2022 firma Intel zaprezentowała najszybszy na świecie procesor mobilny, po raz pierwszy przenosząc swoją hybrydową architekturę wydajności na platformy mobilne dzięki nowym procesorom mobilnym Intel Core 12. generacji, które są nawet o 40 procent szybsze niż procesory mobilne poprzedniej generacji. Intel zaprezentował 28 nowych procesorów mobilnych, które mają zapewniać bogaty w funkcje zestaw możliwości, umożliwiający tworzenie laptopów, na których ludzie mogą pracować zawsze i wszędzie - bez kompromisów.

Wraz z wprowadzeniem pełnej linii procesorów Intel Core 12. generacji do komputerów stacjonarnych, rodzina procesorów Alder Lake ma stanowić również najbardziej skalowalną linię firmy do tej pory, zasilając projekty w zastosowaniach konsumenckich, korporacyjnych, Internecie rzeczy (IoT) i innych.

Intel kontynuuje wprowadzanie wiodącej w branży wydajności mobilnej, wprowadzając na rynek zupełnie nowe procesory mobilne 12. generacji Intel Core serii H, na czele z Intel Core i9-12900HK - jak podaje firma, nie tylko najlepszą na świecie mobilną platformą do gier, ale także najszybszym procesorem mobilnym, jaki kiedykolwiek powstał.

Dzięki połączeniu rdzeni Performance (P-cores) i Efficient (E-cores) z inteligentną priorytetyzacją obciążenia i dystrybucją zarządzania za pomocą Intel Thread Director, nowy Intel Core i9-12900HK zwiększa wydajność systemu w aplikacjach jedno- i wielowątkowych.

Zaprojektowane dla entuzjastycznych graczy, twórców i inżynierów, którzy chcą przenieść wydajność swoich laptopów na wyższy poziom, nowe procesory mobilne z serii Intel Core H 12. generacji mają zapewniać wydajność klasy desktop w podróży. Będą one także zasilać systemy dostępne od lutego 2022 roku.

Rozbudowana rodzina mobilnych procesorów Intel Core 12. generacji obejmuje również nowe procesory mobilne z serii U i P. Z maksymalnie 14 rdzeniami i 20 wątkami oraz zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe, nowe procesory z serii P działają przy 28 W mocy bazowej i są przeznaczone do cienkich i lekkich laptopów o wysokiej wydajności, podczas gdy procesory z serii U działają przy 9 - 15 W i są przeznaczone do cienkich i lekkich laptopów zoptymalizowanych pod kątem współczynnika kształtu. Te mobilne procesory są dostosowane do wydajności wymaganej w różnych cienkich i lekkich laptopach oraz nowoczesnych obudowach, które producenci OEM będą dostarczać w 2022 roku.

Te mobilne procesory są zbudowane z myślą o jednoczesnym wykonywaniu codziennych zadań, produktywności biznesowej, a nawet grach w pełnej wysokiej rozdzielczości (FHD). Będą dostępne w pierwszym kwartale 2022 roku, w tym w urządzeniach przeznaczonych zarówno dla systemów operacyjnych Windows, jak i Chrome.

Do rodziny procesorów desktopowych Intel Core 12. generacji dołączają również 22 nowe procesory, od Intel Core i9 po Pentium i Celeron. Procesory te (65-watowe i 35-watowe) mają zapewniać skalowalną moc i doskonałą wydajność w grach, tworzeniu i produktywności. Intel zaprezentował również nowe coolery Intel Laminar Coolers, które towarzyszą nowym 65-watowym procesorom.

Ponadto, firma Intel zaprezentowała nowe chipsety Intel H670, H610 i B660, które będą obsługiwać procesory przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Nowe opcje chipsetów mają zapewniać wiele nowych możliwości platform z serii Z, takich jak PCIe 4.0, zintegrowane Wi-Fi Intel 6E (Gig+) i Intel Volume Management Device (VMD), a także obsługę przetaktowywania pamięci.

Premiera ta wprowadza również aktualizacje platformy Intel Evo dla laptopów i innych urządzeń mobilnych, zweryfikowane pod kątem specyfikacji trzeciej edycji i kluczowych wskaźników doświadczenia w ramach programu innowacji Intel Project Athena. Oczekuje się, że ponad 100 wspólnie zaprojektowanych konstrukcji z procesorami mobilnymi Intel Core 12. generacji - w tym nowe składane wyświetlacze i po raz pierwszy seria H (oprócz serii U i P) - zacznie przechodzić weryfikację Intel Evo, a większość z nich będzie dostępna w sprzedaży w pierwszej połowie 2022 roku.

Oprócz szybkości reakcji, rzeczywistego czasu pracy baterii, natychmiastowego wybudzania i szybkiego ładowania, do specyfikacji trzeciej edycji dodano dodatkowy zestaw wymagań systemowych i testów o nazwie "inteligentna współpraca". Ma to zapewniać lepsze wrażenia podczas współpracy za pośrednictwem aplikacji wideokonferencyjnych na komputerze PC dzięki takim technologiom, jak oparte na sztucznej inteligencji usuwanie szumów tła, zintegrowane Wi-Fi Intel 6E (Gig+), Intel Connectivity Performance Suite i opcjonalne efekty obrazowania kamery z akceleracją sztucznej inteligencji.

Aby rozszerzyć możliwości korzystania z akcesoriów, firma Intel ogłosiła także programy Engineered for Intel Evo i Intel Evo vPro, których celem jest stworzenie kompleksowych rozwiązań wspieranych przez współtworzenie i testowanie przez firmę Intel akcesoriów Thunderbolt i Bluetooth.