CES 2022 - NVIDIA prezentuje nowe laptopy, karty GeForce oraz platformę Omniverse dla twórców

Ponad 160 laptopów dla graczy i twórców. Karta graficzna GeForce RTX 3080 Ti dla laptopów oraz RTX 3050 dla komputerów stacjonarnych. Więcej gier Electronic Arts w GeForce NOW. Usługa GeForce NOW w telewizorach Samsung. Czego jeszcze dowiedzieliśmy się po prezentacji NVIDII na targach CES?

NVIDIA określiła dziś dalszy kierunek rozwoju platformy dla graczy i twórców, prezentując ponad 160 laptopów z kartami GeForce, a także nowe karty graficzne i techniki GeForce RTX dla komputerów stacjonarnych i przenośnych.

„Karty GeForce RTX zmieniają oblicze gier i wprowadzają nas w ogromne cyfrowe światy. Dzisiejsze zapowiedzi jeszcze bardziej ugruntowują pozycję GeForce jako najlepszej platformy dla graczy i twórców”, powiedział Jeff Fisher, wiceprezes ds. produktów konsumenckich w firmie NVIDIA. “A GeForce NOW nadal się rozwija, stając się platformą umożliwiającą dotarcie do miliardów graczy”.

Karty GeForce RTX napędzają ponad 160 nowych laptopów

Najlepsi światowi producenci wprowadzają na rynek ponad 160 laptopów do gier oraz przeznaczonych dla twórców laptopów Studio. Dzięki przełomowej architekturze NVIDIA Ampere, wykorzystującej rdzenie RT drugiej generacji do obsługi ray tracingu oraz rdzenie Tensor trzeciej generacji do obsługi techniki DLSS i sztucznej inteligencji, mamy do czynienia z najsmuklejszymi, najlżejszymi i najpotężniejszymi laptopami w historii.

Laptopy te wykorzystują procesory najnowszej generacji i są dostępne w szerokiej gamie wariantów, wykorzystujących między innymi podwójne ekrany, konwertowalne konstrukcje, 14-calowe matryce, a wiele z nich posiada wyświetlacze 1440p i korzysta z techniki G-SYNC.

Karty graficzne RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti zapewniają nowy poziom wydajności w laptopach

Dzięki wprowadzeniu przez firmę NVIDIA karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti do laptopów, flagowa linia układów 80 Ti po raz pierwszy w historii trafia do komputerów przenośnych. Karta RTX 3080 Ti jest wyposażona w 16 GB najszybszej pamięci GDDR6 jaka kiedykolwiek została zastosowana w laptopie i zapewnia wyższą wydajność niż desktopowa NVIDIA TITAN RTX. Ceny laptopów z kartami RTX 3080 Ti zaczynają się od 2 499 dolarów.

Druga z premier, czyli GeForce RTX 3070 Ti, jest do 70 procent szybsza od RTX 2070 SUPER i może zaoferować 100 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p. Laptopy z kartami RTX 3070 Ti będą oferowane w cenach rozpoczynających się od 1 499 dolarów.

Laptopy wyposażone w nowe karty graficzne będą dostępne w sprzedaży od 1 lutego.

NVIDIA zaprezentowała także czwartą generację techniki Max-Q, która została po raz pierwszy zastosowana w laptopach cztery lata temu i zrewolucjonizowała ich wydajność. Nowe funkcje to CPU Optimizer, Rapid Core Scaling oraz Battery Boost 2.0, które dodatkowo zwiększają efektywność, wydajność i czas pracy na bateriach.

Nowe laptopy i aplikacje dla platformy NVIDIA Studio

NVIDIA rozbudowuje platformę sprzętową i programową Studio oraz ekskluzywne aplikacje pomagające twórcom szybciej przejść od pomysłu do jego realizacji.

Należy do nich między innymi NVIDIA Canvas, aplikacja wspierająca malowanie, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania krajobrazów na podstawie prostych pociągnięć pędzla i otrzymała właśnie znaczącą aktualizację. Wykorzystująca algorytm NVIDIA GauGAN2 aplikacja tworzy obrazy o rozdzielczości 4x wyższej niż dotychczas i oferuje pięć dodatkowych elementów, wśród których znajdziemy kwiaty i krzewy. Aplikację Canvas można pobrać bezpłatnie.

Platforma Studio obejmuje także szeroką gamę laptopów z serii NVIDIA Studio, w tym konstrukcje firm ASUS, MSI i Razer wyposażone w nowe karty GeForce RTX 3080 Ti i 3070 Ti. Dzięki najnowszym kartom graficznym RTX, laptopy te są średnio 7x szybsze w renderowaniu grafiki 3D niż najnowsze MacBooki Pro 16. Akcelerują one ponad 200 kreatywnych aplikacji, a także wspierają ray tracing, sztuczną inteligencję i są wyposażone w wydajny procesor wideo firmy NVIDIA, co czyni je doskonałym narzędziem dla każdego twórcy.

NVIDIA Omniverse dla twórców

Aby dodatkowo wzbogacić ekosystem NVIDIA Studio, NVIDIA Omniverse jest teraz dostępna bez żadnych opłat dla milionów twórców wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX i NVIDIA RTX. Opracowana przez firmę NVIDIA platforma do współpracy przy projektowaniu grafiki 3D i symulacji wirtualnego świata w czasie rzeczywistym umożliwia artystom, projektantom i twórcom łączenie się i współpracę w wiodących aplikacjach do projektowania z poziomu laptopa lub stacji roboczej wyposażonej w układ RTX.

Nowa funkcja platformy, Omniverse Nucleus Cloud, umożliwia łatwe udostępnianie dużych scen Omniverse 3D za pomocą jednego kliknięcia. Artyści mogą współpracować w czasie rzeczywistym z osobą z drugiego końca pokoju lub dowolnego miejsce na świecie, bez konieczności przesyłania ogromnych zbiorów danych.

NVIDIA zaprezentowała także nowe rozwiązania dla Omniverse Machinima, aplikacji platformy Omniverse, która umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym przy tworzeniu i animowaniu postaci w wirtualnych światach, teraz z wykorzystaniem dodatkowych bohaterów gier, obiektów oraz elementów otoczenia. Aplikacja Omniverse Audio2Face, która łatwo i szybko generuje ekspresyjną animację twarzy na podstawie samego źródła dźwięku, została wzbogacona o obsługę modeli blendshape i bezpośredni eksport do aplikacji MetaHuman firmy Epic.

Nowa karta graficzna GeForce RTX 3050

NVIDIA rozszerza swoją rodzinę kart graficznych opartych na architekturze NVIDIA Ampere o model GeForce RTX 3050.

Zapewniając wydajność i efektywność tej architektury większej liczbie graczy niż kiedykolwiek wcześniej, RTX 3050 jest pierwszą kartą graficzną klasy 50 przeznaczoną dla komputerów stacjonarnych, która jest w stanie obsłużyć najnowsze gry wykorzystujące ray tracing przy ponad 60 klatkach na sekundę. RTX 3050 sprawia, że ray tracing, który jest nowym standardem w grach, staje się dostępny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Ponieważ 75 procent graczy wciąż korzysta z kart graficznych GTX, karta 3050, zawierająca rdzenie RT drugiej generacji oraz rdzenie Tensor trzeciej generacji przeznaczone do obsługi DLSS i sztucznej inteligencji, stanowi doskonałą okazję do przejścia na platformę RTX.

Karty RTX 3050, wyposażone w 8 GB pamięci GDDR6, będą dostępne od 27 stycznia u partnerów firmy NVIDIA na całym świecie w cenach rozpoczynających się od 1 359 zł.

Nowe gry wspierane przez karty NVIDIA RTX, w tym nowe implementacje ray tracingu oraz technik DLSS i Reflex

NVIDIA poinformowała o 10 nowych grach, które wykorzystują akcelerowany przez karty graficzne RTX ray tracing oraz techniki NVIDIA DLSS i NVIDIA Reflex. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak The Day Before, Escape from Tarkov oraz wyczekiwana przez graczy gra firmy Ubisoft, Rainbow Six: Extraction.

NVIDIA poinformowała także o siedmiu nowych implementacjach techniki NVIDIA Reflex, która pozwala maksymalnie zminimalizować opóźnienia w grach.

Gry wykorzystujące Reflex to między innymi najlepszy na świecie sieciowy symulator wyścigów iRacing, Rainbow Six: Extraction firmy Ubisoft oraz wielokrotnie nagradzana przygodowa gra akcji God of War firmy Sony.

Nowa kategoria monitorów esportowych - 1440p

Wraz z globalnym rozwojem esportu, zapotrzebowanie na monitory esportowe podwaja się każdego roku. Wyświetlacze 1080p rządziły w przez ponad dekadę, ponieważ niższa rozdzielczość umożliwiała wyższą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę oraz szybsze odświeżanie obrazu. Jako że najlepsze obecnie karty graficzne GeForce RTX umożliwiają wyświetlanie w grach esportowych znacznie powyżej 360 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p, branża jest gotowa na zmiany.

Badania firmy NVIDIA wykazały, że 27-calowe wyświetlacze 1440p mogą poprawić celność nawet o 3 procent w porównaniu do tradycyjnych 24-calowych wyświetlaczy 1080p podczas namierzania małych obiektów. W grach stawiających na rywalizację liczy się każda milisekunda i 3 procent może często stanowić różnicę między zwycięstwem a porażką.

NVIDIA zaprezentowała cztery nowe monitory w kategorii esportowej 1440p. ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 360 Hz. AOC AG274QGM - AGON PRO Mini LED, MSI MEG 271Q Mini LED i ViewSonic XG272G-2K Mini LED to z kolej wyświetlacze mini-LED pracujące z częstotliwością 300 Hz. Wszystkie wyposażone są w funkcje NVIDIA Esports Vibrance, Dual-Format oraz Reflex Analyzer.

Ekosystem NVIDIA Reflex rośnie w siłę

Ponad 20 milionów graczy posiadających karty GeForce korzysta każdego miesiąca z techniki Reflex. Wraz z rosnącą popularnością platformy Reflex, rozwija się również ekosystem wspierającego ją sprzętu. NVIDIA zaprezentowała sześć nowych monitorów oraz sześć nowych myszy Reflex.

Obecnie dostępnych jest ponad 50 kompatybilnych myszy i monitorów od 16 firm. Wszystkie wykorzystują analizator opóźnień Reflex, który pozwala graczom na łatwe zmierzenie opóźnień systemu za pomocą jednego kliknięcia myszką.

GeForce NOW: Najlepsza platforma gier w chmurze dla graczy komputerowych

Więcej gier, więcej urządzeń i ulepszone połączenia sieciowe trafiają do ekosystemu GeForce NOW. NVIDIA poinformowała o rozszerzeniu współpracy z firmą Electronic Arts, dzięki czemu gry Battlefield 4 i Battlefield V jeszcze dziś trafią do usługi GeForce NOW.

NVIDIA ogłosiła również partnerstwo z firmą Samsung w zakresie integracji usługi GeForce NOW w jej telewizorach Smart TV, począwszy od drugiego kwartału tego roku. Jest to kolejna integracja po udostępnieniu w zeszłym miesiącu wersji beta aplikacji GeForce NOW dla telewizorów LG 2021 WebOS Smart TV.