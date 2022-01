CES 2022: Samsung zdradza, jakie będą nowe soundbary

Nowe propozycje to między innymi bezprzewodowe Dolby Atmos, ulepszone Q Symphony oraz SpaceFit bez konieczności posiadania telewizora producenta.

Samsung zaprezentuje na targach CES 2022 nowe soundbary, jednak na liście nie znajdują się flagowce jak Q950A czy Q990B. Nowe modele mają za to trzy nowe funkcje związane z Dolby Atmos: Dolby Atmos Music, Dual Atmos oraz wsparcie dla bezprzewodowej obsługi Dolby Atmos, co pozwoli na otrzymywanie sygnału po Wi-Fi ze wszystkich telewizorów Samsunga - kable już dłużej nie będą potrzebne. Funkcja ta trafi do model Q700, S60 oraz S61B. Na tym jednak nie koniec. Jak podaje producent, poprawiona została funkcja Q Symphony i umożliwia teraz obsługę do 22 kanałów poprzez synchronizację audio z soundbarów z serii Q z głośnikami telewizorów Samsunga. Będzie działać automatycznie, bez konieczności ręcznego uruchamiania.

Funkcja SpaceFit służy kalibracji urządzenia. O ile wcześniej wymagane było do tego połączenie z telewizorem, teraz wszystkie niezbędne narzędzia są zaimplementowane w soundbarze, dzięki czemu można go skalibrować do każdego odbiornika telewizyjnego, nie tylko marki Samsung. Będzie możliwa także automatyczna kalibracja na bazie dziennego użytkowania. Na targach CES 2022 zobaczymy parę nowych, lifestylowych modeli, w tym jeden ultra-cienki, mający szerokość 1,6". Doskonale powinien komponować się z takimi telewizorami, jak The Frame.

Źródło: PC World