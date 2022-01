CES 2022 skrócone o jeden dzień

Odwołanie obecności największych firm i marek sprawiło, że wyczekiwane targi będą krótsze

Pierwotnie targi CES 2022 miały rozpocząć się 5 stycznia i potrwać do 8-go. Jednak tuż po Nowym Roku zmieniono na ich oficjalnej witrynie datę oraz plany wydarzeń. Zmiana to skrócenie targów o dzień i widzimy teraz 5-7 I 2022. Pojawia się też baner informujący, że ktokolwiek chce wziąć w nich udział musi być w pełni zaszczepiony przeciwko COVID-19. Czyli zamiast czterech dni, będziemy mieli trzy. A co interesujące, od kilku ostatnich lat taka właśnie długość CES była postulowana przez wielu wystawców. Ich zdaniem cztery dni za dużo, a trzy to właśnie w sam raz.

No właśnie, wystawcy. Pomimo wycofania się z targów takich marek, jak Lenovo, Intel, AMD, MSI, OnePlus, IBM, Microsoft, Pinterest, Amazon, Google, Meta czy Twittera, wciąż pozostaje ponad 130 innych firm, które nie zamierzają się wycofać. A ponieważ do targów pozostały dwa dni, wątpliwe jest, że zrobią to w ostatniej chwili. Dlatego pomimo początkowych wątpliwości, czy CES 2022 się odbędzie, wiadomym już jest, że tak się stanie. A co zobaczymy ciekawego? To już pokażą nam kolejne dni.

Foto: CES

Źródło: CES, TechSpot