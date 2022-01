CES 2022 - wysyp nowości od AMD. Aż 30 nowych produktów!

AMD zaczęło targi w Las Vegas "z przytupem".

Wirtualna konferencja AMD nosiła wiele mówiącą nazwę: AMD 2022 Product Premiere. Tradycyjnie poprowadziła ją prezes i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su, której towarzyszyli dyrektorzy poszczególnych działów. Praktycznie wszystkie nowe produkty zwracają uwagę, ale przede wszystkim wybijają się na czoło procesory AMD Ryzen serii 6000. Cała rodzina została skonstruowana w oparciu o 6-nanometrowe rdzenie „Zen 3+” i wbudowany układ graficzny na bazie architektury AMD RDNA 2. Dwadzieścia procesorów pojawi się na rynku w seriach U oraz H:

Ryzen 6000U - ma łączyć wydajność i efektywność energetyczną w smukłych laptopach;

Ryzen 6000H - są przeznaczone dla wydajnych laptopów dla graczy i twórców.

Następnie pokazano AMD Ryzen 7 5800X3D. Jest to pierwszy procesor z technologią AMD 3D V-Cache. AMD mówi o nim, że to "najszybszy na świecie procesor dla graczy zapewniający średnio o 5% wyższą niż konkurencja wydajność w szeregu grach w rozdzielczości 1080p". Dla graczy przygotowano także nowe mobilne układy graficzne ze znanej rodziny AMD Radeon RX 6000M oraz zaprezentowano wchodzącą w jej skład nową serię RX 6000S. Jak czytamy w informacji prasowej i co powiedziano w trakcie konferencji: "karty graficzne AMD Radeon RX 6500 XT i RX 6400 zaprojektowano tak, aby jeszcze więcej graczy mogło skorzystać na niewiarygodnie wciągającej rozgrywce w 1080p w popularnych grach AAA i tytułach esportowych".

Ponadto ogłoszono, że nadchodząca wersja Adrenalin Edition będzie zawierać AMD Radeon Super Resolution. Jest to od dawna zapowiadana funkcja skalowania, która ma umożliwić zwiększenie wydajności i płynności rozgrywki. Ponadto zaprezentowano ulepszony standard AMD Advantage i inteligentne technologie, mające pomóc w zwiększeniu wydajności laptopów oraz oszczędności energii. Są to: AMD SmartShift Max, AMD SmartShift Eco i AMD Smart Access Graphics.

