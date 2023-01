CES 2023: 10 monitorów, które chcesz mieć. Zobacz!

Lenovo ThinkVision P27-pz30 i P32-pz30

Biznesowe monitory od Lenovo, czyli ThinkVision, to dwa modele IPS z jakością obrazu 4K oraz 1152 strefami podświetlenia. Mamy tu do czynienia z monitorami Mini-LED z najwyższej półki, oferującymi perfekcyjny kontrast oraz odwzorowanie kolorów wraz ze wsparciem dla HDR. Maksymalna osiągana przez nie jasność wynosi 1200 nitów. Mają wbudowane porty USB typu C, dzięki czemu można podpinać do nich laptopy, co pozwoli na ich ładowanie. Model 32" będzie dostępny w cenie 1599 USD (ok. 7,1 tys. zł). Cena za 27-calowy nie została podana. Oba mają trafić na rynek dopiero w sierpniu.